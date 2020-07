Hawaii Five 0 9/ Anticipazioni 9 luglio: Tani rischia la vita per un caso

ANTICIPAZIONI DEL 9 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Rai 2 di oggi, giovedì 9 luglio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Hawaii Five 0 9, in prima Tv assoluta. Sarà il 18°, dal titolo “Amanda“.

EPISODIO 18, “AMANDA” – Tani e Junior entrano in una palestra sotto copertura, mentre seguono una pista su un traffico di steroidi. Intanto, Danny chiede l’aiuto di McGarrett dopo aver ricevuto una richiesta particolare di Mandy, la madre dell’ex moglie Rachel. Lei e Danny non si sono mai piaciuti e le tensioni non potranno che aumentare quando la donna manifesterà una forte preferenza nei confronti di McGarrett. L’evento però spingerà anche Danny a scoprire la verità sul perchè ce l’abbia tanto con lui: teme che potrà fare di nuovo del male alla figlia. Questo darà modo ad entrambi di chiudere in qualche modo con il passato. Tani e Junior invece scoprono che gli steroidi sono legati ad un medico, che ha già provocato la morte di un ex giocatore di baseball. Per riuscire a chiudere il caso, Tani dovrà essere costretta a mettere a rischio la propria vita. Riuscirà a sopravvivere?

HAWAII FIVE 0 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana in Hawaii Five 0 9: Un gruppo di rapinatori armati prende d’assalto una banca: la finta guardia uccide due persone prima di uscire con il malloppo. La squadra indaga sulla dinamica dei fatti e scopre che un altro agente di sicurezza si trova in un garage, dove i criminali hanno sostituito il furgone portavalori. Il testimone rivela che il collega ucciso aveva ricevuto una telefonata dalla moglie prima di puntargli la pistola contro. La moglie invece è riuscita ad uccidere uno dei rapinatori, che viene identificato come Mylo Harris. Intanto, Junior (Beulah Koale) scopre che la sua amica Jenny (Taiana Tully), presente nella banca rapianta, ha visto un altro dei criminali negli occhi. Con le dovute pressioni, la ragazza rivela di aver riconosciuto Tory (Joseph Julian Soria), l’attuale compagno di Layla (Anna Enger Ritch), l’ex fidanzata di Junior. Quest’ultimo decide di parlarle e informarsi su Tory, cercando di tenersi sul vago. Layla però intuisce che qualcosa non quadra e gli impone di dirle tutto, reagendo male di fronte ai suoi sospetti. Nel frattempo, Jerry (Jorge Garcia) scopre che la mente della rapina si trovava distante dalla banca durante il colpo. Junior invece decide di non dire nulla a McGarrett (Alex O’Loughlin) sulle sue indagini private e affronta invece Tory durante la sua pausa pranzo. Ore prima, Tory e il resto della banda raggiungono il capo, Robert Castor (Michael Ironside), e ricevono istruzioni su come agire da quel momento in poi.

Nel presente, mentre la banda si rivede con Bob, la squadra risale al suo nome seguendo una pista sicura. Ha lavorato per tutta la vita come trasportatore di valori, ma ha perso la pensione. Per questo deve aver deciso di mettere in atto il piano. Poco dopo, Junior riceve un messaggio da Layla: la sua ex vuole vederlo con urgenza per parlargli del compagno. Junior intuisce che si tratta di una trappola, ma decide di presentarsi sul posto lo stesso. McGarrett e Danny (Scott Caan) invece interrogano Bob e cercano di farlo confessare. Il resto della banda infatti vuole sfruttare Junior per ottenere le informazioni su cosa sa la Polizia. L’ordine è quello di ucciderlo. Quando tutta la squadra si presenta all’appuntamento, i complici di Tory decidono di ucciderlo per evitare che parli. Il ragazzo però fugge e poi cerca un rifugio. Nel faccia a faccia con Junior, Tory entra in crisi e per paura di finire in prigione decide di farsi sparare. Tory muore poco dopo e quando Layla rivede Junior, gli molla uno schiaffo sul volto.

