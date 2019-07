HAWTHORNE ANGELI IN CORSIA/ Anticipazioni 13 luglio: Christina in un nuovo ospedale

HAWTHORNE ANGELI IN CORSIA, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella primo pomeriggio di La7 di oggi, sabato 13 luglio 2019, dalle 14.15 andranno in onda tre nuovi episodi della serie tv Hawthorne – Angeli in corsia: “Madri”, “Festa d’addio” e “Una nuova sfida”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo rimasti la settimana scorsa: Christina (Jada Pinkett Smith) scopre che una delle sue prime pazienti con un problema al cuore è ritornata in ospedale. Intanto, Ray (David Julian Hirsh) mostra una forte gelosia per le attenzioni che Candy (Christina Moore) riserva a Larry (Matt Malloy). Quando l’intervento della giovane Amy (Cassi Thomson) diventa una certezza, Christina cerca di far operare la paziente in un altro ospedale per impedire che una nuova crisi la uccida. Amy però lo scopre ed impone che sia Phillips (Michael Ealy) a gestire il suo caso, per avere Christina vicina a sé. A fine turno, l’infermiera si accorge inoltre che la madre di Michael, Amanda, è stata ricoverata: Tom (Michael Vartan) però nega grazie agli esami che il cancro sia tornato.

A causa della chiusura del Secret Art, tutti i pazienti vengono dirottati al Richmond. Christina va quindi in amministrazione per chiedere un aumento di personale, ma riceve un rifiuto. Poco dopo, Camille accompagna il suo compagni di studi Ryan (Michael J. Pagan) per via di alcuni problemi al petto. Isabel (Aisha Hinds) invece entra in crisi quando scopre che i servizi sociali hanno dato in affido il suo bambino. Intanto, Ray decide di parlare con un giornalista della situazione critica in ospedale. La situazione peggiora quando Ryan va in crisi cardiaca e Christina riferisce ai genitori di sospettare che assuma degli stimolanti. I suoi timori si rivelano integrali, ma l’infermiera sospetta che anche Camille si droghi. Si scopre poi che è stato il padre a dargli i farmaci.

Dopo aver finito il suo turno, Christina viene fermata da Kelly (Vanessa Lengies) sulla porta: dovrà rimanere per via di una malattia improvvisa di un’altra infermiera. Più tardi, Bobbie scopre che Isabel è finita di nuovo per strada e decide di portarla a casa sua per evitare che rimanga da sola. Intanto, Christina si occupa di una ragazza incinta e frena le liti fra i genitori di lei e la coppia che ha adottato il bambino di Crystal (Jessy Schram). Scopre in seguito che la ragazza ha solo finto di voler fare l’adozione per chiedere dei soldi alla coppia.

Kelly avvisa Christina e le altre che una paziente con fratture sospette potrebbe essere vittima di violenze domestiche. Intanto, Bobbie visita un paziente con dolori addominali che ha diversi dubbi riguardo le sue origini straniere. Più tardi, la paziente maltrattata viene dimessa senza che Christina venga informata, ma non riesce a fermare Vita (Judy Reyes) prima che si allontani con il marito. Mentre Ray cerca di convincere il suo paziente a rimanere tetraplegico per non rischiare la vita, il paziente di Bobbie si lamenta del suo operato con Candy. Quando il figlio di Vita aggredisce Christina e viene ricoverato, l’infermiera riesce a convincerla a farsi aiutare.

HAWTHORNE ANGELI IN CORSIA, ANTICIPAZIONI DEL 13 LUGLIO 2019

EPISODIO 9 “MADRI”: I tagli al personale continuano a mettere sotto pressione lo staff superstite. Christina però si impone perché il suo reparto non venga toccato e sceglie poi di farsi sostituire per un giorno da Bobbie. Intanto, Kelly chiede alla Marshall spiegazioni riguardo al farmaco dato a una paziente. Più tardi, Maureen si rende conto di aver lasciato la figlia in auto per tutto il giorno, ma i soccorsi arrivano troppo tardi. Mentre Ray si ritrova a baciare la dottoressa Marshall, Candy fa ricadere la morte della figlia di Maureen su Bobbie.

EPISODIO 10 “FESTA DI ADDIO”: Kelly non riesce a rinunciare a Flemming, mentre Isabel finge di stare male solo per rivedere Bobbie. Intanto, Davis scopre che il suo cancro è tornato e Christina cerca di convincerlo a fare una cura sperimentale. Candy invece fa un’importante confessione a Ray riguardo al suo passato in Afghanistan. Nel frattempo, Camille cerca di non lasciare la madre da sola e l’accompagna per spargere le ceneri di Michael, poco prima di una nuova e inaspettata sorpresa.

EPISODIO 11 “UNA NUOVA SFIDA”: Il Richmond Trinity è stato chiuso e ora molti membri del personale sono stati spostati al James River, un ospedale fatiscente. Le cose peggiorano ulteriormente quando Christina e Bobbie incontrano il supervisore infermieristico del pronto soccorso. Tom rinuncia ai suoi doveri amministrativi e prova a baciare Christina, ma lei lo respinge.



