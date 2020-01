Heather Crane, moglie Chico Forti/ Figli Savannah, Jenna e Francesco il suo alibi

Per un certo periodo di tempo, la vita di Chico Forti è stata praticamente perfetta. Sul piano sentimentale si innamora e sposa la bellissima modella Heather Crane, dalla quale avrà tre figli. Grazie alla ricca vincita a Telemike, Chico tenta di realizzare il suo “sogno americano” trasferendosi nel 1992 negli Stati Uniti dove avvia l’attività di videomaker districandosi tra diversi affari immobiliari. E’ proprio nell’ambito dell’organizzazione di eventi che conosce Heather Crane. La donna, californiana, fa di mestiere la modella ed è stata Miss America costa occidentale per l’anno 1990. Nel giro di pochi anni metterà alla luce tre bambini: Savannah Sky, nata nel 1994, Jenna Blue due anni dopo ed infine Francesco Luce, nel 1998. La famiglia Forti vive in un appartamento nell’esclusivo quartiere di Williams Island, nella parte nord di Miami. Tutto è destinato a proseguire per il meglio e la vita di Chico e della sua famiglia sembra essere all’insegna del successo e della felicità professionale e familiare. Tutto crolla dopo l’incontro tra Chico Forti e Thomas Knott, suo vicino di casa di origini tedesche con un passato da truffatore di cui il nostro connazionale ovviamente è ignaro. Knott rappresenterà la sua discesa verso gli inferi ed il collegamento diretto all’omicidio di Dale Pike avvenuto il 15 febbraio 1998 a Miami e di cui Chico viene accusato, arrestato e condannato all’ergastolo.

HEATHER CRANE, MOGLIE CHICO FORTI: IL SUO ALIBI

La moglie di Chico Forti, Heather Crane ha avuto un ruolo processuale molto importante dal momento che non ha potuto alcune circostanze che hanno messo a repentaglio la sincerità del marito. Proprio a lei, per prima, Chico racconta di aver atteso Dale Pike in aeroporto a Miami. Un’attesa che alla fine si risolve con un mancato arrivo. “Mi ricordo che non le ho detto di aver prelevato Dale Pike. Non so esattamente il perché, forse la cosa è che non volevo discutere. Non mi sembrava una cosa importante, una cosa da analizzare”, ha spiegato Chico a Le Iene. Una bugia, giustificata con la paura ma che gli costerà cara. La donna, come riporta il Magazine Albaria.it, finì anche al centro dei sospetti come possibile complice del crimine ma dalla sua parte vi era un alibi di ferro poichè al momento del delitto era a casa con i tre bambini e proprio dal marito riceverà varie telefonate dalle 16 in poi di quel drammatico 15 febbraio. Oggi Heather si è rifatta una vita, trasferendosi alle Hawaii: “Era quello che volevo, sapevo che la mia era una battaglia lunga”, ha dichiarato Chico. I suoi figli sono cresciuti insieme alla donna, e alle Iene uno di loro ha dichiarato: “Mi ha sempre fatto credere che non sarebbe rimasto lì per sempre… Non ha mai avuto alcun senso per me. Anche a oggi, non ha alcun senso”.

