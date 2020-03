Heather Parisi, Coronavirus in Cina / “Niente panico, l’unica cura è…” (Live non è la D’Urso)

Heater Parisi protagonista assoluta di Live Non è la D’Urso, in onda questa sera su Canale 5 sotto la conduzione di Barbara D’Urso. In collegamento dalla Cina la nota ballerina racconta la sua esperienza legata all’emergenza Coronavirus, approfondendo i racconti che aveva già diffuso tramite i suoi canali social. Con video, foto e commenti la Parisi ha mostrato la vita di tutti i giorni ad Hong Kong durante l’emergenza che ha coinvolto e continua a coinvolgere tutto il mondo. “L’unica cura alla sindrome influenzale da Coronavirus è una enorme assunzione di responsabilità da parte di tutti, che significa il rispetto delle regole da parte di tutti senza isteria, senza panico e soprattutto senza dannosissimi e ingiustificati allarmismi”, aveva scritto la showgirl mostrandosi in uno scatto con la mascherina.

Heater Paris a Live Non è la D’Urso in collegamento dalla Cina: “Qui non c’è panico ma…”

Heater Parisi ha descritto con precisione la situazione: “Qui si esce pochissimo e molti lavorano da casa. Tutti indossano la mascherina e si disinfettano le mani all’entrata di ogni edificio pubblico. Non c’è panico, né isteria. Hong Kong si è dimostrata pronta”, ha detto in un video su Instagram. Nei filmati si mostra affettuosa nei confronti dei suoi ragazzi, anche loro dotati di mascherina. La si nota anche in compagnia del marito al supermercato mentre fanno la spesa e controllano scrupolosamente gli scaffali. L’ex ballerina ha sempre cercato di diffondere messaggi positivi attraverso i social, anche in occasione di questa emergenza legata al Coronavirus. A Live non è la D’Urso esprimerà le sue sensazioni, ma probabilmente finirà con il ribadire alcuni concetti già espressi sui social. La Parisi, che ha cercato di non farsi stravolgere dal panico del virus e dalle conseguenti limitazioni, sostiene che la sua vita non sia affatto cambiato rispetto a prima: “Coronavirus? Le nostre abitudini non sono assolutamente cambiate. In compenso, è lo stile di vita della gran parte dei cittadini di Hong Kong ad essere cambiato diventando molto più simile al mio”.

