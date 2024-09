Il ritorno in Italia di Heather Parisi – che oggi sarà ospite di Verissimo – ha agitato non poco il web per una questione che rimanda al rapporto tortuoso con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. Quest’ultima è da tempo legata al cantante Ultimo oltre ad essere prossima al parto; per l’appunto, sui social in molti pare abbiano criticato l’ex showgirl per la scelta di non incontrare sua figlia come prima tappa al rientro nel nostro Paese.

Una volta atterrata in Italia, Heather Parisi ha sottolineato sui social la sua prima tappa, ovvero un salone di bellezza. Sarebbe stata proprio questa la scintilla che avrebbe agitato il web con forti critiche e pareri di disappunto. Dopo qualche ora di silenzio, la madre di Jacqueline Luna Di Giacomo – compagna di Ultimo – ha deciso di rompere nuovamente il silenzio sui social con parole anche piuttosto stizzite ma, sostanzialmente, senza entrare in maniera diretta nel merito della questione.

“Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò. Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente”. Inizia così il post di Heather Parisi affidato ai social e che in un certo senso è servito per replicare a chi le domandava perchè non avesse incontrato la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo in occasione del suo rientro in Italia. “Io lo trovo uguale alla pornografia. Mi infastidisce anche quando riguarda gli altri perché mi disgusta l’idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati. Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie invece che per il mio privato”.

Heather Parisi – come riporta TgCom 24 – ha poi proseguito: “Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé. Questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista”. L’ex showgirl, rimandando ai suoi meriti professionali, ha poi chiosato: “Io ho carriera e talento e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i ca*zi propri non è più un valore”.