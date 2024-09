La puntata odierna – domenica 8 settembre 2024 – di Verissimo ha accolto uno dei personaggi più iconici della televisione italiana: Heather Parisi. L’ex showgirl è partita dal raccontare la sua quotidianità, in particolare scandita dall’amore viscerale per suo marito Umberto Maria Anzolin. “Mio marito Umberto? Quando ci siamo incontrati ero totalmente un’altra persona; lui mi ha dato una serenità interna. Tutti mi vedono diversa, non più la persona di un tempo, con una luce diversa negli occhi. Questi 20 anni sono stati tutti belli, con lui posso essere vulnerabile, fragile; non devo dimostrare niente. Posso essere me stessa e mi corteggia ogni giorno”.

Silvia Toffanin non poteva non incalzare Heather Parisi a proposito dei rapporti attuali con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo, compagna di Ultimo e prossima al parto. Nello specifico, anche nei giorni scorsi si è vociferato di rapporti freddi nonostante il recente arrivo dell’ex showgirl in Italia. Quest’ultima ha però voluto mettere un punto al circolo di notizie a suo dire infondate spiegando invece la realtà del rapporto con la figlia annessa alla grande gioia nel diventare nonna.

“Gli influencer devono smetterla di mettere parole in bocca, i miei avvocati si stanno divertendo molto. La mia infanzia terribile, che non auguro a nessuno, non ne ho mai parlato e non ho intenzione di farlo. Io ho un rispetto incredibile per mia mamma anche se ha sbagliato tantissimo, così come per il mio papà”. Inizia così Heather Parisi, un discorso che parte dal generale e dal ricordo del suo rapporto con i genitori prima di arrivare al ‘particolare’ del rapporto con la figlia Jacqueline Luna Di Giacomo. “Una giornalista lo scorso anno insisteva in continuazione, invadente; faceva di tutto per mettermi in difficoltà. Insisteva affinchè raccontassi qualcosa quando io non ne avevo l’intenzione. Da lì mi hanno chiamato bugiarda, quando semplicemente non volevo parlarne”.

Heather Parisi – sempre nel salotto di Verissimo – ha aggiunto: “Io sono veramente felice di diventare nonna e non vedo l’ora di conoscere i miei futuri nipoti! Chi scrive queste cose vuole solo creare odio e vulnerabilità, è una cosa bruttissima. Per quale ragione io non dovrei voler incontrare il mio futuro nipote?!”. Proseguendo nel suo discorso, l’ex showgirl si è espressa anche a proposito delle dichiarazioni di sua figlia Jacqueline Luna Di Giacomo sui social. “La gente non deve credere alle zecche e ai giornali spazzatura… Mi dispiace se una delle mie figlie è rimasta male per le mie non dichiarazioni, sto parlando di Jacqueline Luna Di Giacomo. Lei ha scelto un’altra strada, i social, dicendo cose che forse io non avrei detto. Forse non rendendosi conto che altre persone, come i suoi fratelli più piccoli, soffrono a causa degli haters”. Heather Parisi ha poi chiosato: “Ovviamente può fare quello che vuole, siamo diverse…”.