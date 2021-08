Hector Herrera alla Roma?/ Calciomercato news, idea Villar come contropartita tecnica

CALCIOMERCATO NEWS, IPOTESI HECTOR HERRERA ALLA ROMA

Nelle ultime ore si parla molto della possibilità di vedere Hector Herrera alla Roma per questa fase finale del calciomercato estivo. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Sky Sport, i giallorossi stanno cercando di completare l’organico trovando una nuova sistemazione ai calciatori in esubero ancora presenti in rosa e nel caso si riuscisse a fare un po’ di spazio in squadra, i dirigenti tenterebbero allora di aggiungere un nuovo elemento di qualità a centrocampo. L’eventuale obiettivo sarebbe stato individuato dalla Roma in Hector Herrera, mediano classe 1990 di proprietà dell’Atletico Madrid con cui ha un contratto in scadenza nel giugno del 2022, ovvero fra meno di un anno. Accostato nel recente passato con grande insistenza al Napoli prima di lasciare il suo amato Porto, di cui era capitano, e sposare la causa dei biancorossi, adesso Herrera potrebbe realmente venire a giocare in Serie A grazie alla Roma di mister Mourinho.

CALCIOMERCATO NEWS, POTENZIEREBBE IL CENTROCAMPO

Le chances di vedere Hector Herrera alla Roma entro la chiusura del calciomercato estivo non sono dunque tutte da scartare stando ai rumors più recenti. Nella passata stagione Herrera è stato capace di collezionare 21 presenze complessive fra campionato e Champions League impreziosite pure da due assist vincenti per i suoi compagni in 978 minuti disputati con la maglia dell’Atletico Madrid. Al fine di aggiudicarsi Herrera e liberare un giocatore che non rientra nei piani di allenatore e società il dirigente Tiago Pinto proverà ad inserire il cartellino di Gonzalo Villar come eventuale contropartita tecnica così da convincere più facilmente il club di Simeone.

