Diretta presentazione Tammy Abraham Roma/ Streaming video tv, la conferenza stampa

DIRETTA PRESENTAZIONE ABRAHAM ROMA: ECCO IL NUOVO ATTACCANTE

Alle ore 13:00 di venerdì 27 agosto, dal Centro Sportivo di Trigoria, si terrà la presentazione di Tammy Abraham: la Roma “svela” il suo nuovo attaccante, virgolette d’obbligo visto che l’inglese si è già fatto direttamente conoscere al suo pubblico, scendendo in campo come titolare nella prima partita di Serie A. Anzi: in quell’occasione Abraham ha convinto, e parecchio, tutti gli addetti ai lavori. Non solo fornendo due assist nel 3-1 con cui i giallorossi hanno battuto la Fiorentina, ma anche mostrando forza fisica e spirito di sacrificio: insomma, José Mourinho potrebbe aver fatto centro nel chiedere alla società di investire 40 milioni di euro per il cartellino di un calciatore ancora giovane (compirà 24 anni a ottobre) e che deve raccogliere un’eredità pesante.

Quella di Edin Dzeko ovviamente: il bosniaco, che della Roma è stato anche capitano, dopo sei stagioni ha lasciato la capitale per accasarsi all’Inter, e così i giallorossi si sono trovati senza un centravanti. La conferma di Borja Mayoral e l’arrivo di Eldor Shomurodov lasciavano una sensazione di lavoro incompleto: ecco allora Tammy Abraham, la cui presentazione come nuovo attaccante della Roma vivremo tra poco.

PRESENTAZIONE ABRAHAM ROMA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CONFERENZA STAMPA

Salvo imprevisti o variazioni di palinsesto, la diretta tv della presentazione di Abraham alla Roma non dovrebbe essere seguita: il condizionale riguarda anche il fatto che Sky Sport 24, canale generalista della televisione satellitare al numero 200 del decoder, verosimilmente si collegherà con Trigoria per ampi spezzoni della conferenza stampa. In questo senso allora gli abbonati potranno avvalersi del supporto della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go; inoltre, i canali social della Roma potrebbero trasmettere l’evento, anche se su questo bisognerà attendere un’eventuale conferma.

PRESENTAZIONE ABRAHAM ROMA: IL NUOVO ARRIVATO

Stiamo dunque per vivere la presentazione di Tammy Abraham alla Roma: i giallorossi come detto lo hanno pagato 40 milioni al Chelsea, dove il calciatore ha trascorso parecchi anni nelle formazioni giovanili. Fatto esordire in Premier League da Guus Hiddink, l’attaccante ha poi trascorso tre stagioni in prestito con Bristol City, Swansea e Aston Villa – a parte i gallesi, sempre nel Championship inglese – per poi fare ritorno alla base nel 2019. Qui ha trovato Frank Lampard, che gli ha dato fiducia: il suo 2019-2020 è stato devastante, 15 gol in Premier League e 18 totali.

Tuttavia, dalla stagione seguente le cose sono cambiate: l’esonero di Lampard in favore di Thomas Tuchel non lo ha aiutato, Abraham ha visto diradarsi presenze e minuti sul terreno di gioco e infatti non è stato impiegato né nella finale di Champions League né tantomeno in Supercoppa Europea. Alla fine, Abraham è stato venduto alla Roma: 40 milioni sono tanti, ma come detto il talento c’è e l’attaccante inglese potrebbe definitivamente esplodere con la fiducia del suo nuovo allenatore. Mourinho conosce l’ambiente Chelsea e sa come far maturare calciatori di questo tipo: tra poco sentiremo la sua presentazione, poi Abraham tornerà a rispondere sul campo…



