Avversarie Roma girone Conference League 2021-2022/ Sorteggio: chi contro Mourinho?

AVVERSARIE ROMA SORTEGGIO GIRONE CONFERENCE LEAGUE 2021-2022: CHI CONTRO I GIALLOROSSI?

Oggi sapremo quali saranno le avversarie della Roma nel girone di Conference League 2021-2022, storica prima edizione della nuova terza Coppa europea per club voluta dalla Uefa, perché il sorteggio della fase a gironi disegnerà il cammino dei giallorossi di José Mourinho, che giocano la Conference League dopo l’anonimo settimo posto finale nello scorso campionato e per raggiungere i gironi sono dovuti passare (come tutti) dai playoff, vinti dalla Roma contro i turchi del Trabzonspor. La competizione fatalmente non ha un grande prestigio, tuttavia la Roma è sicuramente una delle squadre più forti in lizza e di conseguenza per gli uomini di José Mourinho potrebbe esserci la concreta possibilità di dare la caccia a un trofeo internazionale, che alla Roma manca addirittura dai tempi della Coppa delle Fiere nel 1961.

Il ranking Uefa della Roma dovrebbe dare una mano, perché i giallorossi sono la squadra con il coefficiente più alto fra tutte le 32 partecipanti alla Conference League 2021-2022 e di conseguenza la squadra capitolina è naturalmente una delle otto teste di serie in prima fascia, il che eviterà alla Roma alcuni incroci potenzialmente molto pericolosi, su tutti quello contro il Tottenham che sarà l’altro “colosso” della manifestazione, ma anche Basilea, Slavia Praga, Copenaghen, Gent, Az Alkmaar e Lask Linz, nessuna delle quali sarà dunque tra le avversarie della Roma nel girone di Conference League.

CONFERENCE LEAGUE 2021-2022, GIRONE ROMA: I PRONOSTICI

Le avversarie della Roma nel girone di Conference League 2021-2022 arriveranno dunque una a testa dalla seconda, terza e quarta fascia. La più temibile dovrebbe essere quella che arriverà dalla seconda fascia, comunque di livello non elevatissimo dato che parliamo della terza Coppa europea, ma con qualche mina vagante comunque presente: le possibili avversarie della Roma da questa fascia infatti sono Feyenoord, Qarabag, Maccabi Tel Aviv, Park Salonicco, Rennes, Partizan Belgrado, Cluj e Zorya Luhansk. La terza fascia presenta come massima insidia l’Union Berlino, che è pur sempre una squadra di Bundesliga, per il resto le opzioni sono Cska Sofia, Vitesse Arnhem, Slovan Bratislava, Jablonec, Alashkert, Flora Tallinn e Kairat Almaty, la maggior parte delle quali sarebbero soprattutto scomode logisticamente.

Infine, il quadro delle avversarie della Roma nel girone di Conference League 2021-2022 sarà completato dalla squadra della quarta fascia che sarà abbinata a José Mourinho, la quale sarà una tra Lincoln Red Imps, Rangers, Omonia Nicosia, Anorthosis Famagosta, HJK Helsinki, Maccabi Haifa, Bodø/Glimt e Mura. Qui francamente non dovrebbero esserci pericoli tremendi per la Roma, che dovrà stare attenta magari soprattutto all’aspetto logistico. I giallorossi comunque in Conference League potrebbero fare davvero molta strada, magari fino al 25 maggio 2022, quando ci sarà la finale allo stadio Arena Kombëtare di Tirana.



