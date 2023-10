Heidi Baci abbandona il Grande Fratello?/ Sotto choc dopo l’incontro col papà: “Ha detto che mamma sta male”

Heidi Baci abbandona il Grande Fratello 2023? La concorrente in lacrime dopo la visita del padre

Momenti di vero dramma quelli andati in scena nel corso della puntata del Grande Fratello 2023 del 16 ottobre. Heidi Baci ha ricevuto la visita di suo padre Genti e questo è bastato a sconvolgere il suo percorso nel programma. Il padre l’ha infatti ammonita per il suo rapporto con Massimiliano Varrese, per cui ha inoltre usato parole pesanti, ammettendo di essere “devastato” per la scelta di frequentarlo.

Il padre di Heidi ha però fatto di più, dicendo alla figlia che sua madre, proprio per questo rapporto con Varrese, non la guarda più in Tv e che addirittura starebbe male. Motivo per il quale l’uomo ha invitato poi la figlia a lasciare la Casa con lui. Heidi è però rimasta in Casa ma affetta da dubbi, crollando poi in lacrime. “Sto male, sono molto preoccupata” ha ammesso la concorrente incalzata da Signorini, “Voglio abbandonare la Casa”, ha poi annunciato. Il conduttore l’ha però invitata a calmarsi e a prendere una decisione solo dopo aver sentito al telefono in privato i suoi genitori. Cosa deciderà Heidi?

