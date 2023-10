Heidi Baci affronta Massimiliano Varrese: “Ero attratta da te poi ho stoppato tutto”/ Faccia a faccia al GF

Massimiliano Varrese e Heidi Baci, faccia a faccia al Grande Fratello 2023

Nella Casa del Grande Fratello 2023 Massimiliano Varrese ha deciso di affrontare una volta per tutte Heidi Baci. L’attore prova dei forti sentimenti per lei che, invece, continua a dare versioni differenti, tenendosi però ben lontana da lui. Di fronte a questi segnali contrastanti, Massimiliano ha prima deciso di scrivere una lettera a Heidi per avere un confronto, poi il confronto è arrivato.

Da soli in camera da letto, Massimiliano e Heidi hanno chiarito come stanno le cose tra loro. “Smettila di fare così, di mettere barriere… non sei stata onesta fino in fondo con me”, ha esordito l’attore, che è però stato ‘zittito’ dall’imprenditrice.

Massimiliano Varrese e Heidi Baci, storia chiusa? Lei lo stronca

“Tu capisci che non me la sento di prendermi una responsabilità del genere? – ha esordito Heidi in risposta – Io so che tu provi dei sentimenti per me, li ho sottovalutati.” Così ha spiegato: “Nel momento in cui mi sono resa conto che tu stessi soffrendo, ho deciso di stoppare tutto, questo è. Non hai fatto tutto da solo, io non ho mai negato che provavo dell’attrazione per te. Quello che stai male sei tu, non sono io.” Così Heidi ha chiuso il discorso, ribadendo dunque di non essere interessata ad andare oltre un’amicizia con lui.

Ai compagni d’avventura Heidi ha poi detto: “Sono tre puntate che voglio spegnere la cosa. Il problema qua è il contesto, perché viviamo insieme. Non sono stupida… se io vedo che ci sono dei limiti in una persona… qua è proprio una situazione drammatica. Quindi va bene così e si spegne e si va avanti. In tugurio gli ho chiesto di parlare con calma. Che devo fare io? A me è salita l’ansia. Non si gioca con queste cose. A me dispiace da morire però capite la mia posizione… Io ci provo a parlare ma mi fa i giochetti. È pesante”.

