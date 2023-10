Heidi Baci ammette l’interesse per Massimiliano Varrese/ Anita la smonta: “Le piaceva Vittorio…”

Heidi Baci ammette l’interesse per Massimiliano Varrese

Dopo aver più volte dichiarato di non essere affatto interessata a Massimiliano Varrese, Heidi Baci che, nella casa del Grande Fratello 2023 si è immediatamente fatta notare per la bellezza e il carattere forte, ha fatto dietrofront ammettendo di aver allontanato l’attore per paura. “Mi sono spaventata e odio ammetterlo perché io sono quella che non ha più paura”, ha spiegato a Signorini in studio la 26enne di Pescara. “In questi giorni Massimiliano ha cambiato atteggiamento, è stato più delicato, ma io ho sempre voluto proteggerlo perché sono fatta così: penso anche per gli altri ed è un mio limite”, ha aggiunto.

Massimiliano Varrese, volano accuse da un ex attore di Vivere/ "Attacchi gratuiti contro Beatrice", poi...

Un cambiamento importante che quello di Heidi che ha emozionato Massimiliano che ha ribadito la volontà di vivere il presente, ma che ha diviso il pubblico. Sul web, infatti, sono diversi gli utenti che non hanno apprezzato il cambio di rotta di Heidi schierandosi, stavolta, dalla parte di Anita Olivieri.

Anita Olivieri contro Heidi Baci

Se sul web, diversi utenti sono convinti che Heidi si sia riavvicinata a Massimiliano Varrese perché era al televoto, in casa, Anita Olivieri è convinta che se Vittorio avesse ricambiato l’interesse di Heidi, le cose sarebbero andate diversamente. Tra Heidi e Anita la rivalità è sempre più evidente e, nell’ennesimo confronto in casa, la Olivieri ha svelato che a Heidi, in realtà, sarebbe piaciuto sempre Vittorio.

Alfonso Signorini bacchetta Fiordaliso e difende la storia tra Beatrice e Giuseppe/ "Surreale perché?"

“A lei piaceva Vittorio, l’ha detto nelle clip. Cosa sarebbe successo se Vittorio le avesse detto di sì?“, ha insinuato Anita. Heidi ha puntualizzato di essersi riavvicinata a Massimiliano prima della confessione di Vittorio e lo stesso Varrese difende Heidi. Cosa accadrà tra le due ragazze nelle prossime ore?

LEGGI ANCHE:

Massimiliano Varrese: "Beatrice Luzzi ha violato la mia intimità"/ Signorini sbotta: "Non sei a casa tua"

© RIPRODUZIONE RISERVATA