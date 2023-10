Heidi Baci difende il padre geloso e spara a zero su Massimiliano/ “GF rovinato, terribile restare perché…”

L’ex gieffina Heidi Baci spiega a Verissimo i veri motivi che l’hanno spinta a lasciare il Grande Fratello

Heidi Baci racconta a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, i veri motivi che l’hanno spinta ad abbandonare il Grande Fratello 2023. Tra le motivazioni principali, i problemi di salute della madre: “Ora sta meglio, la situazione è stabile ma ha avuto diversi attacchi di panico. Ha visto in me qualcosa che non andava e si è preoccupata molto. E’ stata un’esperienza nuova, si è resa conto che ero in difficoltà e questa cosa l’ha turbata”, racconta Heidi Baci. “I miei genitori non sono abituati a vedermi piangere, solitamente respingo situazioni che non amo ma lì ero un Heidi diversa”.

“Io e loro ci capiamo, ho capito che qualcosa non andava dagli occhi di mio padre. Era la prima volta che lo vedevo con quello sguardo. Mio padre un padre padrone? Quando è entrata nella casa, mi ha semplicemente avvisato di una situazione che già sapevo e ho subito colto il suo atteggiamento. Così quando ho capito che mia madre non stava bene sono uscita. Non potevo assolutamente rimanere, sarebbe stato terribile”.

Heidi Baci: “Papà geloso? Mi ha sempre lasciato libera…”

Heidi Baci difende il padre, che aveva utilizzato toni perentori nel suo ingresso nella casa. “Mio padre mi ha sempre lasciato libera, ho vissuto fuori con estrema libertà. E’ stato uno choc anche per me…”, racconta l’ex concorrente del Grande Fratello. Si parla, ovviamente, del suo rapporto controverso con Massimiliano: “Differenza di età? Io avevo avuto una relazione con una persona dieci anni più grande di me. Però, i miei, presi dalla rabbia del momento, ha avuto quel tipo di reazione. Lo comprendo”.

“All’inizio ero incuriosita da Massimiliano, ma impossibile innamorarsi in tre settimane. Con lui volevo rapporto civile e di convivenza, poi è diventata una relazione non sana. Non c’era libertà. Poi è scattato un senso di colpa, perché avevo dato dei no molto secchi. Ho addolcito i toni, ma con lui era impossibile. Non provavo assolutamente nulla, era solo curiosità“, assicura Heidi Baci.











