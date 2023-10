Heidi Baci flirta con Massimiliano Varrese, per la nomination?/ É bufera sul Grande Fratello 2023: l’accusa

Grande fratello 2023, Heidi Baci si avvicina a Massimiliano Varrese: é l’inizio di un flirt ufficiale?

Heidi Baci “flirta” con Massimiliano Varrese e il motivo é una furba strategia di marketing volta a rimanere in gioco al Grande Fratello 2023. O almeno questo é il sospetto malevolo che vede l’occhio pubblico nel web tacciare online la bionda concorrente dagli occhi di ghiaccio di avances forzate all’attore vip, dopo aver rifiutato più volte le attenzioni di Massimiliano Varrese. L’intento del sospetto dietrofront condannato dalla rete sarebbe per i detrattori il disperato tentativo da parte di Heidi Baci, di salvarsi dal televoto che la vede in nomination in vista della nuova puntata di Grande fratello 2023. E al nuovo appuntamento del reality lei potrebbe rivelarsi l’eliminata voluta ai voti dell’occhio pubblico.

Non a caso, il web sentenzia duramente ai danni della bionda sedicente nip, che apparirebbe curiosamente troppo vicina e complice al vippone, nelle ore che seguono la nomination di Heidi Baci.

Web accusa sibillinamente Heidi Baci di un fake flirt con Massimiliano Varrese

E particolarmente compromettenti si fanno le immagini virali sui social di una “dormiente” Heidi Baci immortalata nel rinnovato daytime di Grande fratello 2023, tra le braccia del vippone, Massimiliano Varrese, alla cui condivisione di massa degli internauti c’é chi ora accusa la Baci di ipocrisia e falsa vicinanza all’attore per il fine-scopo di restare in gioco al reality che promette visibilità e tornaconto economico come personaggio pubblico. Per aggiunta, é ormai risaputo che nei format TV e Streaming le lovestory appassionano l’occhio pubblico, tanto da assicurare voti e consensi per i nominati alla messa in rischio del televoto per il salvataggio nel gioco del Grande Fratello.

Chiedo umilmente scusa per aver sopravvalutato Heidi, dormiente tra le braccia di Psycho a due giorni dall’eleminazione, con lei in Nomination… ma non era Garibaldi quello che cercava la dinamica o è affetta dalla Sindrome di Stoccolma? #GrandeFratello pic.twitter.com/52CjjrEo6l — CIAO TRASH, GUARDA COME MI DIVERTO! 📺 ❤ (@TrashalCubo) October 10, 2023

“Chiedo umilmente scusa per aver sopravvalutato Heidi, dormiente tra le braccia di Psycho a due giorni dall’eliminazione -si legge tra i commenti più aggreganti della polemica in corso, compromettente per Heidi Baci-, con lei in Nomination… ma non era Garibaldi quello che cercava la dinamica o è affetta dalla Sindrome di Stoccolma?”.

Nel frattempo, intanto, Oriana Marzoli rompe il silenzio social sul Grande Fratello 2023…











