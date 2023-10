Heidi Baci gelosa di Valentina per Vittorio al Grande Fratello?/ “Inizia ad irritarmi, non mi sta piacendo!”

Heidi Baci gelosa di Valentina al Grande Fratello 2023? Lo sfogo per Vittorio

Nella Casa del Grande Fratello 2023 continuano le scintille tra donne. Dopo Anita Olivieri, le critiche di Heidi Baci sono questa volta rivolte a Valentina Modini. Il motivo? L’interesse per Vittorio. Valentina non ha fatto mistero del fatto che il ragazzo le piacesse e non poco, eppure, secondo Heidi, avrebbe dovuto dirlo apertamente anche a lei, visto che nelle scorse settimane aveva palesato il suo stesso interesse.

È per questo che durante una chiacchierata in zona bagno con Samira Lui, Heidi ha precisato: “L’interesse per Vittorio? Ne ha parlato sempre in tono scherzoso, è normale che dice ‘è figo’, ok va bene, come lo può dire anche una donna o chiunque di me.” E ancora: “Sta cosa per me era nuova. E non te lo fai lo scrupolo scusami? Dopo tutto il mio dramma di quella situazione non è mai venuta a chiedermi ‘che è successo quindi con Vittorio?’. Zero. Anzi, è stata più vicina a lui che a me. Non mi sta piacendo sta cosa però. Inizia a irritarmi!”

Heidi Baci critica Valentina: “Non mi sarei fatta scrupolo se…”

Heidi Baci ha dunque iniziato a prendere le distanze con Valentina che, ha deciso, ora osserverà da lontano: “Sai che c’è? Non c’ho voglia di parlarle. Ignoro e vedo fino a che punto arriva. E poi sai perché non ci parlo? Perché darei importanza a Vitto, poi sembra che ‘ah allora ti sei ingelosita’. – e ha concluso – Se fossi stata in lei avrei detto ‘qual è la tua situazione vera tra te e Vitto?’ Comunque io mi sarei fatta lo scrupolo. Non per qualcosa, però…Se l’è fatto più Anita lo scrupolo perciò ci sto rimanendo. Forse si, dovrei andare io a parlarle e dirle “ma tutto apposto?“. Una discussione che potrebbe accendersi nel corso della diretta del Grande Fratello di questa sera 16 ottobre.

