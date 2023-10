Heidi Baci, lettera al gruppo dopo l’addio al Grande Fratello 2023/ “La mia famiglia aveva bisogno di me”

Grande Fratello 2023, la lettera di Heidi Baci: “Doveroso darvi spiegazioni“

Dopo l’improvvisa uscita dalla Casa del Grande Fratello 2023 nella scorsa puntata, in seguito all’incontro con il padre, Heidi Baci ha rotto il silenzio scrivendo una lettera ai suoi ex coinquilini. Nel corso della diretta di questa sera, viene mandata in onda la breve missiva destinata ai suoi ex compagni di viaggio, ai quali spiega brevemente le motivazioni che l’hanno spinta a lasciare il gioco, senza però entrare nel dettaglio. “Ciao ragazzi. Dopo la mia uscita così improvvisa è doveroso darvi delle spiegazioni“, questa l’introduzione alla lettera.

Poi prosegue: “Nell’ultimo periodo all’interno della Casa ho mostrato segni di titubanza. Ero scossa e dubbiosa, i miei genitori hanno vissuto con malessere alcune vicissitudini degli ultimi giorni, in particolare modo mia madre. Non posso entrare nel dettaglio e darvi altre informazioni in questo momento, la situazione è ancora delicata. Posso solo dirvi che ho compreso il gesto di mio padre. Mi dispiace molto non essere riuscita a salutarvi, ma in quel momento uscire era l’unica cosa giusta da fare. Nella vita ci sono delle priorità e la mia famiglia aveva bisogno di me. Vi abbraccio, a presto. P.S. Vittorio e Letizia, siete unici, mi mancate“.

Massimiliano Varrese: “Un confronto fuori da qua sarebbe necessario“

Heidi Baci ha così motivato la sua decisione di lasciare il Grande Fratello 2023, spiegando di averlo fatto per il benessere della sua famiglia. Ma a destare l’attenzione è soprattutto il saluto a Vittorio e Letizia, senza però alcun riferimento a Massimiliano Varrese. L’attore, interpellato da Alfonso Signorini, spiega perché a suo dire Heidi non gli abbia rivolto un saluto specifico, dopo quanto vissuto nella Casa: “Credo che in questo momento sia giusto così, forse sono ancora un argomento un po’ pesante e scomodo“.

Poi, spiega come potrebbero evolversi le cose con l’ex coinquilina una volta fuori dalla Casa: “Il sentimento c’era ed è forte, non va via in un attimo. Ma io rispetto le decisioni di Heidi. Non so quello che farò quando uscirò fuori da qua. Sicuramente un confronto fuori da qua sarebbe necessario e dovuto, la realtà fuori da qua è diversa“.











