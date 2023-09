Heidi Baci, Vittorio Menozzi: “Adesso é un’amica…”/ Il nuovo rifiuto, nel triangolo di Grande Fratello 2023

Grande fratello 2023, Vittorio Menozzi infiamma il sospetto di un triangolo fake

Vittorio Menozzi riserva un rifiuto clamoroso ad Heidi Baci, che a sua volta destina da tempo il due di picche a Massimiliano Varese, in un sospetto triangolo fake del Grande Fratello 2023. Mentre un sondaggio web vede l’occhio pubblico attivo su Instagram tacciare l’attore Varese di fingere un interesse verso Heidi per accalappiarsi i consensi dei telespettatori romantici e deboli di cuore alle lovestory televisive, il nip Vittorio replica a quella che si direbbe una dichiarazione di interesse della Baci nei suoi riguardi, dichiarando di vedere la bionda come un’amica. Questo, al contempo affermando in un controsenso che lei gli piaccia molto.

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese finge interesse verso Heidi Baci?/ Il web smaschera l'attore!

In occasione della quinta puntata di Grande fratello 2023 -del 25 settembre 2023- Heidi Baci dichiara che preferirebbe il soggiorno in tugurio con Vittorio anziché quello previsto per lei nella zona dei comfort della Casa lontano dal nip. Una dichiarazione che divide il web, tra coloro i quali credono nella veridicità delle affermazioni intese come una dichiarazione di interesse, e coloro che invece maturano il sospetto di una strategia di gioco della bionda volta alla visibilità nel reality e il tornaconto economico.

Heidi Baci e Vittorio Menozzi, la prima lovestory al Grande Fratello 2023?/ Lei si dichiara: web in tilt

Vittorio Menozzi e il due di picche ad Heidi Baci

E, intanto, a margine della puntata Vittorio Menozzi infiamma il sospetto generale di un triangolo amoroso clamorosamente fake, con la sua dichiarazione dal marcato controsenso, tra le parole rilasciate sul conto di Heidi Baci: “Lui (Massimiliano) è molto spirituale, lui le cose le deve tirare fuori -riporta in una confidenza l’attore, nella Casa di Grande fratello 2023-. In generale, a me, quando una ragazza mi da un segnale io comunque aspetto. Le faccio vedere che c’è interesse ma non metto mai nero su bianco. Però se Massimiliano si butta così non è poi così tanto riflessivo. E’ un po’ strana sta cosa, non capisco come uno riflessivo come Massimiliano possa… Heidi è una persona che mi piace molto. Adesso come adesso per me è come un’amica. Però è una di quelle persone con cui mi viene naturale ridere e mi da spensieratezza e io le voglio dare dei segnali che argomentano questa tesi e nient’altro. Poi che fretta ho?”.

LEGGI ANCHE:

Angelica in lacrime per Massimiliano Varrese dopo gli attacchi al Grande Fratello/ "Frecciatine continue..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA