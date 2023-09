Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese finge interesse verso Heidi Baci?/ Il web smaschera l’attore!

Grande fratello 2023, Massimiliano Varrese finge un interesse verso Heidi Baci? Il sondaggio web

Massimiliano Varrese inscena un interesse fake verso Heidi Baci, al Grande Fratello 2023. O almeno questo é il sospetto dell’occhio pubblico attivo nel web, in risposta al punto di domanda di un sondaggio che chiama i telespettatori ad esprimersi sulla veridicità della sedicente attrazione che l’attore palesa verso Heidi Baci, espressa anche a parole alla quinta puntata del reality show.

“Quando Heidi é entrata io mi sono sentito molto coinvolto dalla sua presenza -fa sapere nella puntata datata 25 settembre l’attore Massimiliano Varrese, per poi ammettere di essere “single da un paio danni”. Heidi Baci non ci sta più al mezzo-mezzo, ossia alle dichiarazioni dette a metà: “Cosa stai vivendo esattamente?-incalza lei in puntata l’attore, non fidandosi delle intenzioni di Massimiliano Varrese, su cui aleggia il sospetto di un interesse fake inscenato nella Casa per la visibilità volta a creare hype e consensi e ai fini della permanenza nel gioco-. Perché quando ci siamo chiariti mi hai detto che io ho preso troppo sul serio tutto questo”. “Io ti piaccio?”, le chiede l’attore, a cui Heidi Baci rispedisce il quesito:” la domanda la faccio io a te, tu mi hai corteggiata”.

Ha inizio il triangolo al Grande Fratello 2023?

Nel frattempo, intanto, é il web ad esprimersi sul caso Massimiliano Varrese. Ai risultati del sondaggio indetto sulla veridicità dell’interesse dell’attore verso la nip al Grande Fratello 2023, la sentenza al quesito “é uno stratega?” é che il vip stia mentendo spudoratamente per il 57% dei voti. Insomma, l’occhio pubblico attivo via Instagram non crede che la dichiarazione di interesse di Massimiliano Varrese verso Heidi Baci sia veritiera.

Nel frattempo, intanto, si configura l’ipotesi di un triangolo amoroso nella Casa, con Heidi che si paleserebbe interessata a Vittorio Menozzi, in una dichiarazione rilasciata alla quinta puntata serale , che non sfugge all’occhio pubblico del Grande Fratello 2023.

