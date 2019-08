Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono sposati/ Matrimonio “bis” a Capri su mega yacht

Heidi Klum e Tom Kaulitz si sono risposati a Capri. Qui la modella tedesca e il chitarrista dei Tokyo Hotel hanno scelto di celebrare la loro unione dopo il rito civile dello scorso febbraio, officiato due mesi dopo il fidanzamento. Un matrimonio da sogno quello della 46enne, che ha scelto uno degli yacht più belli e lussuosi del mondo: la Christina O, dove si sposarono Grace Kelly con Ranieri III di Monaco e Aristotele Onassis con Jacqueline Kennedy. La nave, lunga 343 piedi, era ormeggiata a sud di Capri. Dunque la coppia ha recitato le promesse sulle acque cristalline del Tirreno, con un tramonto che sembrava lo sfondo di un dipinto. La top model ha poi condiviso sui social le immagini delle nozze. Secondo quanto riportato da People, il noleggio è costato 634mila dollari a settimana per 30 posti letto e una capienza di 250 persone per un ricevimento. Arrivati in incognito all’aeroporto di Napoli Capodichino una settimana fa, si sono detti sì nella splendida cornice di Capri davanti ai quattro figli di lei: Leni, 15 anni, avuta con Flavio Briatore, Henry (14), Johan (12) e Lou (10) avuti dal suo secondo matrimonio.

Heidi Klum e Tom Kaulitz hanno scelto una cerimonia sfarzosa a bordo dello yacht appartenuto a Onassis. L’ambiente è stato decorato con fiori bianchi e rosse rosa per il matrimonio “bis”, visto che la coppia si era già sposata civilmente a febbraio a Los Angeles. Bellissima in abito avorio la sposa, decorato con fiori di paillettes sui toni pastello del rosa e del verde, ha preferito la classica acconciatura da sposa, con i capelli liberi sotto il velo. Invece lo sposo ha optato per un completo chiaro con camicia azzurra. Per Heidi Klum si tratta del terzo matrimonio. È stata legata prima all’hairstylist Ric Pipino dal 1997 al 2002, poi per dieci anni è stata sposata con il cantante Seal, da cui ha avuto tre figli che si aggiungono alla primogenita Leni, nata dalla relazione con Flavio Briatore. Ma anche per Tom Kaulitz non è la prima unione: il musicista dei Tokyo Hotel è stato sposato con la modella Ria Sommerfeld. I due avevano annunciato il fidanzamento a Natale, mostrando su Instagram l’anello. E già da allora si parlava di matrimonio a Capri.

