Heidi Klum strappo sulla gonna e lato B in vista/ Video, modella provoca sui social

E’ un’Heidi Klum a sorpresa quella che si è mostrata nelle scorse ore sulla propria pagina Instagram. La splendida modella 46enne ha pubblicato un video sul proprio social fotografico in cui mostra il suo famoso lato B. Si tratta precisamente di un filmato in cui la Klum viene inquadrata da dietro con un grosso strappo sulla gonna floreale indossata, che mostra parzialmente il proprio fondo schiena, coperto solamente di una biancheria intima di color carne. Nel video si vede Heidi che balla in maniera provocatoria, scuotendo appunto il suo sedere, con un sorriso a 32 denti. Secondo quanto riferito dai media a stelle e strisce, si tratterebbe di una mossa volutamente provocatoria della stessa modella con l’obiettivo di pubblicizzare la sua linea di lingerie.

HEIDI KLUM STRAPPO SULLA GONNA E LATO B IN VISTA

Un video che è divenuto in brevissimo tempo virale, e che ha raccolto nel giro di poche ore circa 1.2 milioni di like in tutto il mondo. A migliaia i commenti, a cominciare da quello dell’amica Paris Hilton, che ha lasciato una serie di emoticon divertenti sulla bacheca della Klum. Non è la prima volta che Heidi usa il suo corpo statuario proprio per rendere pubblica la sua lingerie, e già in passato si è mostrata in abiti succinti lasciando intravedere reggiseni, body e altri capi della sua linea lanciata nel 2017, e che ha riscosso fin da subito un grande successo. La vita della Klum va a gonfie vele, come confermato anche dal recente matrimonio con il chitarrista dei Tokyo Hotel, Tom Kaulitz, di anni 29 (quasi 20 in meno), sposato a inizio mese. Ad agosto è in programma una mega festa su uno yacht a Capri per una seconda cerimonia di matrimonio con tutti gli amici dei due. Fra gli invitati, la star di Twin Peaks Kyle McLachlan, il designer Michael Kors, il giudice americano Simon Cowell, e i compagni di band dello sposo.

