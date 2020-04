Heidi Klum/ L’ex Vito Schnabel insieme a Irina Shayk, un tuffo al cuore… (One World Together at Home)

Pubblicità

Heidi Klum ha deciso di partecipare all’evento One World: Together at Home che si terrà oggi 18 aprile, di recente ha fatto parlare di sé per la lontananza dal marito. La donna è molto impegnata nel mondo dello show business. Nonostante non sia una cantante, ha deciso di partecipare all’evento, ma perché ? Senza ombra di dubbio Heidi vuole dare il suo contributo, essendo una personalità forte nel mondo dello spettacolo. D’altronde, la modella si è appena rilanciata come presentatrice e showgirl grazie ad un nuovo talent show intitolato Making The Cut. Nel programma, che va in onda sul servizio streaming Prime Video, la Klum accompagnata da Tim Gunn accompagna diversi stilisti in una selezione particolare. Difatti, gli imprenditori devono sfidarsi a colpi di stile per riuscire a vincere la competizione. Un programma decisamente interessante, che sembra accogliere l’eredità di Project Runaways, programma televisivo condotto sempre dalla Klum.

Heidi Klum, problemi di cuore per la modella

A quanto pare, sembra proprio che Heidi Klum abbia problemi di cuore nell’ultimo periodo. Un suo vecchio fidanzato, uno degli amori della sua vita, Vito Schnabel, sembra aver trovato una nuova fiamma… e non si tratta affatto di un semplice rimpiazzo. Difatti, il bel Schnabel è stato avvistato più e più volte insieme alla super modella Irina Shayk. Una coppia da urlo che ha fatto impazzire i tabloid di tutto il mondo. Secondo una fonte del giornale US Weekly, Vito è sempre stato interessato alla ragazza ed ha perso la testa per lei. Chissà come la prenderà ora la Klum, dal momento che anche se è passato del tempo, alle modelle non piace affatto venire scaricate, specialmente a causa di una rivale!

Heidi Klum, la carriera

Heidi Klum è una modella che ha mosso i primi passi nei primi anni novanta, facendosi notare vincendo diversi concorsi di bellezza. Nel corso del tempo ha sfilato su alcune passerelle internazionali, ammaliando tutti grazie alla sua chioma bionda ed ai suoi occhi perforanti. Grazie alla sua versatilità, Heidi Klum è riuscita a lavorare in diversi settori, cimentandosi anche in film e serie tv in veste di attrice. Ha esercitato per un periodo la professione di doppiatrice ed è apparsa in vari videoclip musicali.



