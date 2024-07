Heiko von der Leyen: chi è il marito di Ursula von der Leyen e i 7 figli/ Discendente di nobile famiglia…

Chi è Heiko von der Leyen, il marito di Ursula e i 7 figli

Heiko Von der Leyen è il marito di Ursula von der Leyen, politica tedesca, presidente della Commissione europea dal 1º dicembre 2019 e membro della CDU con cui è sposato da tanti anni e con la quale ha formato una splendida famiglia. Heiko von der Leyen è un medico ed discendente di una nobile famiglia tedesca. La coppia si è conosciuta ai tempi dell’università vivendo una splendida storia d’amore che è stata coronata con il matrimonio celebrato nel 1986.

L’amore tra Heiko e Ursula von der Leyen, inoltre, è stato coronato dalla nascita di ben sette figli, nati tra il 1988 e il 1999 tra cui anche due gemelle. Nonostante la grande famiglia, Ursula von der Leyen non trascura la propria carriera e, dopo aver ottenuto il dottorato di ricerca in medicina, nel 1992 decide di seguire il marito in California, dove questi ha ottenuto un incarico accademico presso l’Università di Stanford, per poi rientrare in Germania quattro anni dopo con la famiglia.

Ursula von der Leyen: le parole sul marito e i figli

Riuscire a conciliare la vita professionale e quella privata essendo mamma di ben sette figli non è affatto facile e a confermarlo è stata la stessa Ursula von der Leyen in alcune dichiarazioni riportate qualche tempo fa dal Corriere della Sera in cui spiegava anche l’importanza di avere al proprio fianco un marito che la aiuta.

“Tirare su 7 figli è una lunga storia. Ricordo molto bene quando ero giovane, facevo il dottore, come mio marito. Quando ho avuto il primo figlio, a 29 anni, è stato il periodo più difficile. Ci siamo dovuti abituare a conciliare lavoro e famiglia. È stato molto complicato allora: essere di turno notturno all’ospedale, ad esempio. Perciò capisco molto bene le donne e gli uomini che hanno problemi quando cominciano ad avere una famiglia e i bimbi sono molto piccoli. Adesso ho molta più esperienza nella divisione del tempo tra famiglia e lavoro. Mio marito fa molto. È lui che sta con i figli, nella nostra casa di Hannover, durante la settimana mentre io sono a Berlino”, le sue parole.

