Helena Prestes: “Antonino Spinalbese? Nessuna storia al GF Vip”/ “Ci siamo lasciati…”

Helena Prestes e la storia con Antonino Spinalbese

Helena Prestes, ospite dell’ultima puntata del GFVip Party, ha parlato del flirt che ha avuto con Antonino Spinalbese. La modella che, con Nikita ha partecipato a Pechino Express, ha avuto una breve frequentazione con l’ex di Belen Rodriguez. Una frequentazione che è finita dopo poche settimane e a svelare il motivo della rottura è stata la stessa Helena ai microfoni di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

GF Vip, Antonino Spinalbese vs Edoardo Donnamaria/ "Sei un cazzon*, non hai le pall*"

“Purtroppo il nostro problema sono stati i paparazzi, non ci lasciavano un momento in pace non c’è stato verso conoscerci” – ha spiegato la modella. “Lui ha una figlia con Belen e deve tutelarla. Lui non poteva neanche venire a cena con me, mi diceva ‘tu non capisci'”, ha aggiunto.

Helena Prestes: “Ecco perchè Antonino Spinalbese non avrà nessuna storia al Grande Fratello Vip 2022”

Nella casa del Grande Fratello Vip 2022, Antonino è stato accostato prima a Ginevra Lamborghini e poi a Gioele De Donà. Tuttavia, secondo Helena Prestes che l’ha conosciuto, Antonino, nella casa del Grande Fratello Vip 2022, non avrà nessuna storia d’amore.

Ginevra Lamborghini in crisi con il fidanzato?/ "Sono single": gelosa di Antonino, ma un tweet la sbugiarda..

“Lui non era pronto perché ha una figlia e non voleva mostrare pubblicamente il suo affetto”, ha detto ancora la modella. Sarà davvero così o l’ingresso di nuove concorrenti farà cambiare idea ad Antonino? Quest’ultimo ha sottolineato di non essere interessata a nessuna concorrente. Il reality, però, è appena cominciato: cambierà qualcosa nelle prossime settimane?

LEGGI ANCHE:

Ginevra Lamborghini gelosa di Antonino Spinalbese e Giaele: "Fai il bravino!"/ È mistero sul fidanzato…

© RIPRODUZIONE RISERVATA