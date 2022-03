Helena Prestes chi è? Ha il fidanzato?/ A Pechino Express 2022 l’ex cestista e modella brasiliana

Chi è Helena Prestes?

E’ iniziato “Pechino Express 2022“. Tra i nuovi concorrenti del talent condotto da Costantino della Gherardesca troviamo Helena Prestes. La modella, sportiva e influencer brasiliana di 31 anni è in gara con l’amica e collega Nikita Pelizon formando la coppia #ItaliaBrasile. Particolarmente appassionata di basket, ha viaggiato tutto il mondo per posare per alcuni brand famosi. Attualmente risiede a Milano, dove fa anche l’insegnante di yoga. Helena Prestes ha un sito internet a suo nome sul quale parla di sé fornendo informazioni anche sul suo stile ed il suo passato. All’interno di questo c’è inoltre una sezione riservata ad un blog nel quale racconta la sua vita e le sue esperienze in giro per il mondo, non dimenticando ciò che più le piace. Il suo modo di essere, la sua personalità sportiva, avventurosa e l’amore per i viaggi di sicuro potranno esserle di grande aiuto, quando si troverà ad affrontare il lungo percorso de “La rotta dei Sultani“.

Cristian Dondi, chi è?/ A Pechino Express 2022 l'ex batterista della band di Bugo, oggi film-maker per...

Helena Prestes è una delle concorrenti di Pechino Express 2022

Helena Prestes gareggia in coppia con l’amica e connazionale Nikita Pelizon a Pechino Express 2022. Le due compongono la coppia “Italia-Brasile“. Ragazza molto riservata, è diventata famosa soprattutto per la sua professione di modella. Helena è già molto popolare sui social, tanto che ha una pagina Instagram seguita da più di 65 mila followers. Proprio attraverso quest’ultima ha presentato così la sua presenza al programma Sky: “Farò di tutto per vincere ma in ogni caso sono sicura che avrò vissuto una belissima esperienza! Non veddo l’ora di partire! Prontissima. Grazie per questa opportunità @pechinoexpress. @benegasmgmt”. Helena Prestes parteciperà assieme a Nikita Pelizon al gioco “sulla rotta dei sultani” e c’è chi scommette che le due daranno del filo da torcere. Intanto tutto tace sulla sua vita sentimentale ed è un mistero se abbia un fidanzato o no al momento.

LEGGI ANCHE:

CONCORRENTI PECHINO EXPRESS 2022, CHI SONO?/ Le coppie in gara: Madre e figlia...Bruno Fabbri, chi è il concorrente a Pechino Express 2022/ Il medico, autore de "Il sesso come sport"

© RIPRODUZIONE RISERVATA