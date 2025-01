Helena Prestes e l’infanzia drammatica: le favelas e la fuga dal Brasile

Che Helena Prestes sia oggi una celebre modella brasiliana è cosa nota molti, ciò che però è meno noto è la sua provenienza da una realtà molto difficile come quella delle favelas. Helena ha raccontato di aver vissuto in un quartiere periferico di San Paolo, in Brasile, proprio a confine con le note baraccopoli. Un quartiere difficile e pericoloso dal quale la modella è fuggita alla prima occasione.

“Vivevo in un quartiere pericoloso, litigavano tutti per qualsiasi cosa, anche per i soldi. Avevo bisogno di crearmi un’altra realtà”, ha rivelato Helena in uno dei suoi racconti di vita privata. Una vita resa ancora più difficile dall’assenza di una famiglia stabile e di due genitori presenti e affettuosi. È infatti appena 16enne quando decide di lasciare il Brasile e cercare fortuna altrove.

Helena Prestes, perché ha lasciato il suo paese: “Sono volata in Cile per…”

“A 16 anni ho lasciato casa, sono andata in Cile a fare la modella. – ha raccontato Helena Prestes nel corso della sua avventura al Grande Fratello – Mia mamma era già uscita di casa, si era separata e aveva aperto un ristorante nel sud del Cile.” Dal Cile è poi volata a New York, dove ha ottenuto un contratto di lavoro, per poi arrivare in Italia, una meta scelta non solo perché “lì la moda si fa in modo serio”, ma anche perché “si mangia bene”, ha ammesso la modella. Eppure, quel passato drammatico e pericoloso è qualcosa che l’ha segnata in modo definitivo, anche a causa delle condizioni di povertà in cui ha vissuto. Helena ha raccontato di aver spesso patito la fame, tanto che il pane stesso, sulla sua tavola, era un lusso.