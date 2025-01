Chi sono i genitori di Helena Prestes e quali sono i rapporti oggi

La storia di Helena Prestes è una delle più drammatiche che hanno varcato la porta rossa del Grande Fratello. La modella brasiliana ha raccontato in più occasioni di aver vissuto un’infanzia molto difficile e, soprattutto, di non avere oggi alcun rapporto con i suoi genitori. Già durante la sua esperienza all’Isola dei Famosi, Helena ha parlato di “mancanza di amore e affetto” nei suoi confronti da parte di due genitori che oggi non sente più.

Helena Prestes ha descritto suo padre come un uomo violento, che picchiava sua madre e che finiva in casa di recupero a causa dell’alcol. Un uomo che non è mai stato un vero padre per lei, sempre assente nel momento del bisogno. Un uomo che, per i suoi comportamenti, è stato poi cacciato dalla madre, arrivata allo stremo della sopportazione. Proprio le violenze subite dall’uomo hanno cambiato nel profondo la donna, come Helena stessa ha raccontato: “Ho visto il risultato della violenza su mia mamma che era una donna dolcissima e si è indurita.”

Helena Prestes, rapporti interrotti anche con sua mamma: ecco perché

Negli anni, questa durezza ha avuto la conseguenza di allontanare Helena anche da sua mamma. Tanto che, proprio al Grande Fratello, la modella ha rivelato: “Non so più dove sia mia madre, l’ho vista due Natali fa, ma non sento più nessuno.” La donna avrebbe chiuso volutamente i rapporti con tutti: “Non vuole più parlare con nessuno, non so neppure se è malata, se è morta”, sono state le drammatiche parole della gieffina.

Proprio i genitori di Helena Prestes sono stati citati da Shaila Gatta nella Casa del Grande Fratello dopo l’eliminazione della modella. “Non c’ha la mamma e il papà? E sti caz*i!” è la frase dell’ex velina finita nel mirino delle critiche del web, che potrebbe sollevare in diretta su Canale 5 un nuovo faccia a faccia tra Helena e Shaila.

