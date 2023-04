Helena Prestes ha un fidanzato?/ Dal flirt con Antonino Spinalbese al ‘mistero’ sulla vita privata

Helena Prestes è fidanzata? Il flirt con Antonino Spinalbese

Il pubblico italiano ha iniziato a conoscere bene Helena Prestes lo scorso anno, grazie alla sua partecipazione a Pechino Express. Quest’anno la modella brasiliana è però tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi, e qui si farà conoscere meglio dal pubblico, curioso di scoprire qualcosa in più sulla sua vita privata. Non manca chi si chiede se nella vita della modella ci sia oggi un fidanzato o, comunque, una conoscenza importante dal punto di vista amoroso.

Ciò che sappiamo ad oggi della vita sentimentale di Helena Prestes è che qualche tempo fa la modella avrebbe avuto un flirt con uno dei protagonisti dell’ultimo Grande Fratello Vip: Antonino Spinalbese. I due sono stati paparazzati insieme qualche tempo fa e si è parlato di flirt, ma non c’è stato poi un importante seguito.

Helena Prestes, ‘mistero’ sulla vita privata: la sorella Mariana

Al momento pare che Helena Prestes sia single, notizia che sarà la diretta interessata a confermare (o smentire) all’Isola dei Famosi qualora vorrà farlo. E se fosse realmente single, non è da escludere che possa trovare l’amore proprio durante questa avventura in Honduras come, d’altronde, è già accaduto molte volte nel passato del reality. In generale, Helena è comunque molto riservata quando si tratta di vita privata. Poco, al momento, conosciamo anche della sua famiglia della Prestes: dalle poco foto pubblicate sul suo profilo Instagram, sappiamo che Helena ha una sorella, Mariana. Proprio lei potrebbe presto farle una sorpresa all’Isola dei Famosi.

