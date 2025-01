Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez: cosa sta succedendo al triangolo del Grande Fratello

Cos’è successo tra Helena Prestes, Zeudi Di Palma e Javier Martinez negli ultimi giorni e come stanno davvero le cose per questo triangolo al Grande Fratello? Una domanda lecita, soprattutto per coloro che si sono persi qualche passaggio di questi intricati ultimi giorni in Casa, durante i quali tra i tre ci sono stati vari stravolgimenti. Il ritorno di Helena nella Casa ha inevitabilmente stravolto gli equilibri che stavano creandosi, soprattutto tra Zeudi e Javier, che in sua assenza si sono fortemente avvicinati.

Helena Prestes, dura lite con Lorenzo al Grande Fratello: "Vuole schiacciarmi"/ "È un finto buono e falso"

Inizialmente spiazzata da questa novità, Helena l’ha affrontata senza rancore, questo fino a quando non ha compreso di provare ancora dei sentimenti nei confronti dei due concorrenti. Il vero perno della vicenda è però diventato Javier, ora conteso da entrambe le ragazze. Se Zeudi si è allontanata da Helena perché ormai stanca di aspettarla e convinta che i sentimenti non fossero forti quanto i suoi, la modella brasiliana l’ha accusata a sua volta di non essere stata del tutto sincera nei suoi confronti.

Chi ha il bonus del Grande Fratello? Lorenzo, Shaila, Javier e Zeudi/ Seconda chance se vengono eliminati

Helena e Zeudi si contendono Javier: la richiesta della Miss Italia

Per Helena Prestes, Zeudi è stata “furba”: l’avrebbe presa in giro, giocando con i suoi sentimenti e sfruttando la sua popolarità attuale per emergere nel gioco oltre che al televoto. Se questo ha causato la frattura, forse insanabile, tra le due gieffine, sembra al contrario aver avvicinato entrambe ancor di più a Javier Martinez. Il pallavolista, dal suo canto, è restio a prendere una posizione nei confronti dell’una o dell’altra, anche se Zeudi gli ha chiaramente chiesto di evitare il contatto fisico con Helena se ci tiene a lei e non vuole alimentare le speranze della modella. Javier, tuttavia, ha ammesso di tenere all’amicizia con la brasiliana, pur tenendo al contempo ad approfondire una conoscenza più che amichevole con lei. Cosa accadrà adesso?