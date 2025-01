Sono due le assolute protagoniste del GF 2024/25: Helena Prestes e Zeudi Di Palma. Si credeva che potesse diventare la coppia più belle delle ultime edizioni, ma forse in un’altra vita, forse in un’altra dimensione, perché al momento tutto sembra essere naufragato come il Titanic. Ciò fa ancora più male alla luce delle dichiarazioni malinconiche che la modella ha confessato a Federico mentre erano seduti in giardino in uno dei pochi momenti di calma nella casa più spiata d’Italia.

“Mi trattava benissimo” confida Helena parlando di Zeudi, “e dicevo Wow, non ho mai vissuto una roba seria con una donna, però giuro che stavo valutando, però avevo vergogna”. La modella avrebbe davvero aperto il suo cuore alla ragazza se solo quest’ultima non l’avesse delusa.

“Quindi mi sono detta, ok, vado piano e la conosco e ti posso dire? È stata la miglior cosa che ho fatto. È stato bellissimo”, queste le parole di Helena Prestes in un momento tranquillo nella casa più spiata d’Italia. Stava parlando ovviamente di Zeudi Di Palma con la quale ha condiviso due mesi intensi fatti di amore, vicinanza, comprensione, dolcezze al Grande Fratello. Neanche la momentanea eliminazione dalla casa le ha separate perché l’ex Miss Italia non ha fatto altro che pensare a lei e lo stesso ha fatto la modella.

Sempre nelle ultime ore la modella brasiliana, parlando della coinquilina, ha detto fatto sapere che “quando ti piace una persona non ti comporti così neppure se l’altra è andata via per sei giorni”. Intanto i fan (gli Zelena) si chiedono se ci sarà domani sera un confronto tra loro due al fine di riaprire un dialogo tra le due. È un peccato che buttino alle ortiche tutto quello che hanno vissuto insieme, ma la delusione della modella brasiliana è cocente perché Zeudi è tornata tra le braccia di Javier. I fan sperano che non succedano nuovi drammi anche se vederle separate da giorni, senza che nessuna delle due faccia il primo passo verso un confronto, è un già un dolore difficile da superare.

