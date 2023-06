Helena Prestes, pesanti critiche ai naufraghi a L’Isola/ “Pamela fredda, Cristina falsa, Andrea infame!”

Helena Prestes critica alcuni naufraghi de L’Isola dei Famosi 2023: ‘colpa’ di Marco Mazzoli

Helena Prestes finisce ancora una volta nel mirino dei suoi compagni d’avventura de L’Isola dei Famosi 2023. La naufraga ha deciso di sottoporsi al gioco a cui Marco Mazzoli ha sottoposto anche altri concorrenti prima di lei, chiedendole di associare a una parola uno dei suoi compagni d’avventura. Questo ha scatenato una serie di scontri che si sono poi susseguiti nelle ore successive. Ma com’è partito tutto?

Camassa e Lo Cicero choc su Helena all'Isola: "In hotel ha massacrato Nikita"/ "Ha detto che non è un'amica"

Marco Mazzoli ha dato il via alla sua ‘intervista’ a Helena, chiedendole di associare dei nomi di naufraghi in gara a degli aggettivi che lui le avrebbe proposto. La modella non si è tirata indietro, associando subito la parola ‘falso’ all’ex amica Cristina Scuccia.

Helena Prestes dà dell’infame ad Andrea Lo Cicero: è scontro!

Se questa prima associazione ha lasciato basita la stessa Cristina, oltre ad altri naufraghi presenti al momento dell’intervista, la seconda è stata accolta dalla replica piccata della diretta interessata. Helena ha infatti associato l’aggettivo ‘freddo’ a Pamela Camassa, che ha replicato: “Fiera di esserlo chi chi voglio, ovviamente!” È stata però la terza associazione a scatenare la reazione più dura. Mazzoli le ha infatti proposto la parola ‘infame’, che la modella ha associato ad Andrea Lo Cicero. “Infame è una brutta parola!” ha tuonato lo sportivo dopo aver ascoltato l’accusa, finendo per prendersela anche con Marco Mazzoli che ha utilizzato un termine così dispregiativo.

Helena Prestes, lite accesa con Gian Maria Sainato all'Isola dei Famosi/ "Non sei Kim Kardashian!"

LEGGI ANCHE:

Helena Prestes, proposta di matrimonio dal fidanzato Carlo Motta?/ La verità sull'anello di fidanzamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA