Helena Seger, compagna Zlatan Ibrahimović/ “Colpo di fulmine? Sbagliò parcheggio e…”

Si chiama Helena Seger ed è la compagna di Zlatan Ibrahimović, super ospite fisso a Sanremo 2021, fortemente voluto dal conduttore e direttore artistico Amadeus per tutte e cinque le serate della kermesse. Undici anni più del calciatore, l’ex modella svedese ha carattere da vendere, come dimostrato allo stesso Ibra sin dal loro primo incontro. Dal 2011 i due non si sono mai lasciati nonostante gli impegni professionali del calciatore e nonostante la nascita di una bellissima famiglia, in realtà, non sono ancora convolati a nozze, come rivela Vanity Fair.

Ma come si sono conosciuti Helena Seger e Zlatan Ibrahimović? Galeotto fu un parcheggio errato da parte del campione di calcio a Malmoe, in Svezia. Lei all’epoca dei fatti era una modella molto quotata e non ci pensò due volte a rimproverare l’allora 19enne Ibra, alle prime esperienze nel mondo del grande calcio. “Aveva messo la sua Ferrari in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire. In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto!”, ha confidato la donna in una intervista a Elle.

HELENA SEGER E L’AMORE PER ZLATAN IBRAHIMOVIĆ

Da quel giorno del 2001, l’iconico centravanti non si è mai staccato dalla compagna Helena Seger che ha ammesso: “Non è facile vivere con lui”. Tuttavia è onesta e sempre a Elle ha aggiunto “ma lo ammetto, neppure con me”. Descritta come una donna particolarmente perfezionista e combattiva, in svedese, la sua lingua, il cognome significa “vittoria” e forse non è poi così distante dalla realtà. “Credo di piacere a Zlatan perché gli tengo testa, anch’io ho un background importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio”, ha aggiunto. Parlando di lei in tanti la definiscono la moglie di Ibrahimovic ma in realtà le nozze non si sono mai celebrate: “Un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza”. Lei rifiuta l’etichetta di “moglie di un giocatore” ma anche di “miss”: “Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato”, ha ammesso. La coppia ha avuto due bambini, Maximilian di 14 anni e Vincent di 12. Oggi lei vive in Svezia e lo stesso Ibra sembra intenzionato a voler tornare presto nel suo paese d’origine per iniziare una nuova vita, all’insegna della famiglia.



