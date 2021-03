Helena Seger perchè non sposa Zlatan Ibrahimovic?/ “Un matrimonio potrebbe disturbare senso di indipendenza”

Helena Seger è la compagna di Zlatan Ibrahimovic, il calciatore del Milan ma anche co-conduttore della 71esima edizione del Festival di Sanremo 2021. Ex modella svedese, la bellissima Helen e il calciatore sono felicemente innamorati dal 2001, ma la modella raccontando il primo incontro con il campione ha rivelato qualcosa di davvero inaspettato. “Colpo di fulmine? In verità aveva parcheggiato male la sua Ferrari” – ha raccontato la compagna del calciatore dalla pagine di Elle. Tutto è successo al parcheggio di Malmoe dove Helena e Zlatan si sono incrociati per via delle loro auto. Il campione, infatti, aveva parcheggiato male la sua Ferrari impedendo alla modella di poter uscire. “Aveva messo la sua Ferrari in un modo che impediva alla mia Mercedes di uscire. In maniera abbastanza scontrosa gli ho detto di spostarla subito, si vede che gli è piaciuto” – ha raccontato la bellissima ex modella che ha conquistato così il cuore del campione di calcio. Da lì poi è nato un grande amore, anche se la modella non nasconde. “non è facile vivere con lui, ma lo ammetto, neppure con me”.

Helena Seger e Zlatan Ibrahimovic: “un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza”

Helene Seger, ex modella parlando dell’amore con il campione di calcio ha confessato: “credo di piacere a Zlatan perché gli tengo testa, anch’io ho un background importante e ho costruito la mia carriera con tanto sacrificio”. Nonostante il grande amore la coppia non si è ancora sposata. Una decisione che però non disturba la bellissima Helene che ha precisato: “un matrimonio potrebbe disturbare il mio senso di indipendenza. Non voglio essere etichettata semplicemente come la moglie di un giocatore, oppure la miss di un concorso di bellezza. Credo che la gente non sappia quanto ho studiato, lavorato e lottato”.

Dal loro grande amore sono nati due figli: Maximilian e Vincent di 14 e 12 anni. Helene e i figli vivono in Svezia, ma c’è chi parla di un accordo tra i due: la ex modella si occupa della famiglia, mentre Zlatan prosegue la sua carriera nel calcio. Una volta appese le scarpe al chiodo sarà Helene a riprendere la sua carriera.



