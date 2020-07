Hermana Claudia, la suora più famosa di Tik Tok/ 110k follower “Condivido la fede”

Tik Tok è senza dubbio l’app social più popolare del momento. Inizialmente utilizzata quasi esclusivamente da ragazzini minorenni, con il passare dei mesi l’applicazione è divenuta popolare in tutto mondo in maniera transgenerazionale, al punto che Donald Trump sta cercando di bloccarla, invano. Milioni le persone che la utilizzano ogni giorno, per lo più giovanissimi come detto sopra, ma non mancano anche casi particolari, come ad esempio Hermana Claudia, quella che allo stato attuale viene considerata la suora più famosa della piattaforma in questione, e probabilmente fra le più popolari al mondo. Originaria dell’Argentina, 49 anni, fa parte della congregazione delle Suore di Carità di Nostra Signora del Buono e Perpetuo Soccorso, ed ha alle spalle una gavetta decisamente unica, ben dieci anni nella foresta Amazzonica del Perù, insieme alle popolazioni più bisognose. Negli ultimi tre anni si è trasferita a Roma, con il ruolo di economa generale nella casa generalizia, e negli ultimi mesi è poi giunta la svolta social.

HERMANA CLAUDIA: “MI SONO ARRIVATE RICHIESTE DI PREGHIERE E CONFORTO”

A raccontare l’approdo su Tik Tok è stata la stessa Hermana Claudia, in una recente intervista rilasciata al quotidiano cattolico Avvenire: “Ad aprile, avevo qualche linea di febbre e mi sono messa in quarantena – ha raccontato – soltanto dopo è emerso che non avevo contratto il Coronavirus, ma durante le lunghe ore a letto, guardando il cellulare, ho scoperto Tik Tok. I miei primissimi video non avevano contenuto religioso ed erano in spagnolo. Proseguendo, ho iniziato a parlare brevemente di fede e a mostrare immagini sacre. E a quel punto ho iniziato a ricevere qualche messaggio poco gentile, ma soprattutto tantissime richieste di preghiere o di conforto”. Nel giro di pochi mesi la sua popolarità è cresciuta a dismisura, ed attualmente vanta ben 110mila follower con l’aggiunta di 1.2 milioni di like ai suoi vari post, una platea importante che può essere raggiunta in un istante dai suoi messaggi di fede: “La fede cresce quando riusciamo a condividerla – ha detto a riguardo – in un periodo così difficile, credo sia bello trasmettere un po’ di allegria e di speranza. Anche questa è evangelizzazione. Mi sento investita di una grandissima responsabilità. Prego e chiedo alle mie consorelle di pregare per tutte le persone che mi contattano sui social”.



