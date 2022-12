Hermes Mini Kelly, quanto costa borsa Sonia Bruganelli/ “Paolo Bonolis l’ha saputo…”

Anche la borsa di Sonia Bruganelli si prende la scena al Grande Fratello Vip 2022. Del resto, non è una borsa qualunque. Sui social è partita subito la caccia: quanto costa la sua borsa? “Scusate, ma non so se Pollacci mi può riprendere questo oscuro oggetto del desiderio, una mini bag di Hermes, lo diciamo. La sognano tutte le donne, come hai fatto ad averla? Sai che ci vogliono due anni di prenotazione per averla?”, ha esordito il conduttore Alfonso Signorini che ha subito notato il prezioso accessorio. “Ho fatto una sorta di gioco con mio marito, gli ho detto che era per le bambine e lui pensava che fosse giocattolo. Poi non si è più ripreso”, la replica ironia della sua opinionista.

MINI HERMES KELLY, IL PREZZO DELLA BORSA DI SONIA BRUGANELLI

Ma che borsa è? Si tratta di una mini Hermes Kelly. In effetti, è quasi introvabile. Di certo non per il prezzo, anche se costa 25-30mila euro circa. Non deve sorprendere quanto costa la borsa che Sonia Bruganelli ha portato al Grande Fratello Vip, visto che i prodotti vengono realizzati con le migliori pelli in commercio, a cui si aggiunge la manifattura e il lavoro di esperti del settore. In altre parole, si tratta di prodotti sapienti e raffinati. Fa parte della linea Kelly, nome scelto perché la leggenda vuole che alla fine degli anni ’50 la principessa Grace Kelly, star del cinema diventata principessa di Monaco, è stata fotografata con questa borsa, che ha poi acquistato fama internazionale.

