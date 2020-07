Hernández Cisneros presto beato/ Allarme esorcisti “Strumentalizzato dalla Santeria!”

José Gregorio Hernández Cisneros, noto come “il dottore dei poveri”, diventerà presto beato dopo l’autorizzazione di Papa Francesco del 19 giugno scorso. Il suo nome non è particolarmente conosciuto in Europa, molto di più nel Sud America dove è già considerato alla stregua di un santo. Hernández Cisneros nacque il 26 ottobre 1864 ad Isnotú, nello Stato andino di Trujillo, primo di sei fratelli. Conseguì la laurea in medicina a Caracas e proseguì gli studi in giro per il mondo, tra Parigi, Berlino, Madrid, New York. Fu anche docente universitario e visse la sua professione come una vera e propria missione mettendosi al servizio dei più bisognosi, donando spesso loro dei farmaci. La sua forte fede lo indusse a diventare un religioso, al punto da entrare nella Certosa di Farneta (Lucca) intenzionato a diventare monaco, salvo poi divenire Terziario francescano. A causa di un incidente in auto a Caracas mentre si stava recando in farmacia per recuperare farmaci da destinare ad una anziana bisognosa, incontrò la morte nel 1919 invocando la Beata Vergine. Da quel momento in poi i venezuelani iniziarono a venerarlo come un santo tanto da dare vita ad un vero e proprio culto che portò spesso alla richiesta di miracoli. Negli ultimi giorni, Papa Francesco ha dato via libera alla sua beatificazione e prossimamente sarà ufficializzata la data.

HERNÁNDEZ CISNEROS PRESTO BEATO MA ESORCISTI LANCIANO L’ALLARME

La decisione di Papa Francesco ha tuttavia acceso i riflettori su un aspetto complesso sollevato anche da Libero Quotidiano e che ha portato a far crescere l’allarme degli esorcisti. Questo perchè la stregoneria latinoamericana – la cosiddetta “Santeria” – si sarebbe appropriata del personaggio di José Gregorio Hernández Cisneros trasformandolo in un loro beniamino. La Santeria consiste in una forma di stregoneria molto diffusa in Sudamerica che richiede il sacrificio di animali, donazioni dell’anima ed in casi estremi anche mutilazioni umane. Al fine di poter proseguire a pregare i loro dei in modo indisturbato, i seguaci hanno sostituito le antiche divinità pagane ai santi della religione cattolica. A capo della “Corte medica” tale culto ha posto proprio José Gregorio Hernández Cisneros. Nella Santeria non mancano riti e sedute spiritiche nel corso delle quali gli sciamani invocano gli spiriti per rispondere alle richieste di aiuto. Da qui l’allarme degli esorcisti che commentano: “La gente bisognosa pensa che intervenga veramente il dottor Hernandez per operare miracoli dietro il permesso di Dio, ma in realtà sono gli spiriti che operano pseudo-guarigioni, chiedendo allo sciamano di dare loro in cambio l’anima del paziente senza che egli ne sappia nulla”. la denuncia arriva direttamente dall’Associazione Italiana Esorcisti.

Il timore è che gli operatori dell’occulto possano strumentalizzare l’imminente beatificazione del dottor Hernandez al fine di confondere ancora di più i cattolici sudamericani vittime di possibili spiritismi a loro insaputa. Nel loro appello a Papa Francesco gli esorcisti chiosano: “Solo con una grande opera di purificazione dell’immagine di Hernandez la sua beatificazione sarà un momento di grazia per tutta la Chiesa e non di ulteriore inciampo e confusione per le persone semplici”.



