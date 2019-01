Privalia, Vodafone Happy Friday regala buono sconto/ Come richiedere il voucher per l’outlet online o EasyCoop

Sconti per acquisti su Privalia o EasyCoop: questo il regalo che Vodafone ha pensato per i suoi clienti in occasione dell’Happy Friday di oggi, venerdì 11 gennaio 2019. Il premio di questa settimana dunque fa felice chi ama fare acquisti online. Con il Vodafone Happy Friday si ottiene un voucher del valore di 15 euro su Privalia, su una spesa minima di 60 euro, o un buono sconto di 20 euro da spendere sul sito di EasyCoop, valido per una spesa minima di 70 euro. Al secondo appuntamento del nuovo anno, Vodafone ha deciso di garantire lo stesso premio anche ai suoi clienti Business con l’iniziativa Vodafone Happy Business. Come di consueto, il premio va richiesto usando l’applicazione ufficiale del gestore mobile, accedendo alla sezione dedicata al programma fedeltà Vodafone Happy. Per ricevere gli sconti dunque bisognerà seguire le istruzioni specifiche per questo genere di regalo, e fino alle 23:59 di oggi.

PRIVALIA, VODAFONE HAPPY FRIDAY REGALA BUONO SCONTO

Per avere lo sconto Vodafone da usare su Privalia o EasyCoop, bisogna disegnare uno smile sullo schermo, fare una valutazione del regalo con un massimo di quattro stelle e interagire direttamente con le piattaforme per poter proseguire con l’attivazione degli sconti sugli acquisti. Privalia è un outlet online di moda nato in Spagna ma gettonatissimo anche in Italia. Permette di acquistare, entro un tempo limitato, prodotti di marchi di moda, sport, home, beauty e accessori a prezzi solitamente molto scontati. Invece EasyCoop è un servizio che permette di fare la spesa alimentare direttamente dallo smartphone, con consegna a casa avvisati da un sms. Si tratta di un servizio lanciato da Coop Alleanza 3.0 disponibile in alcune città. Insomma, è un grande supermercato online da cui è possibile scegliere tra più di 10mila prodotti tra cui anche articoli dei reparti frutti, verdura, carne, pesce, latticini, salumi, pane e pasticceria.

