VODAFONE MIGLIOR OPERATORE IN ITALIA, LO DICE ALTROCONSUMO/ Iliad rimane spiazzato, ma…

Come reagirà Iliad di fronte all’indagine di Altroconsumo che ha rivelato come Vodafone sia il miglior operatore mobile italiano. L’azienda francese è stata addirittura evidenziata come la peggiore, nonostante il boom di iscrizione da quando questa è arrivata in Italia. In questi primi mesi di lavoro Iliad ha riscosso grande successo e questa risposta negativa non piacerà sicuramente, con voglia di migliorasi dove magari sono evidenti dei limiti. Difficile capire però come ci si comporterà di fronte a un’offerta che fino a questo momento non sembra aver dimostrato dei punti deboli. Anche i clienti hanno palesato soddisfazione per il prezzo contenuto dell’offerta oltre alle grandi possibilità offerte dal prodotto lanciato. L’unica difficoltà è legata al comunicare con l’azienda visto i pochi punti vendita dislocati lungo la penisola. Questa indagine ha regalato ovviamente grande soddisfazione alla Vodafone che ha capito di lavorare molto bene nonostante le continue critiche arrivate sui social network nell’ultimo periodo. (agg. di Matteo Fantozzi)

INDAGINE EFFETTUATA DA ALTROCONSUMO

Secondo quanto rilevato da Altroconsumo, Vodafone è il miglior operatore mobile italiano, mentre Iliad, al contrario, risulta essere il peggiore. E’ questo il risultato di un’indagine effettuata dalla nota associazione dei consumatori, pubblicato nel numero 332 della rivista Inchieste, distribuita mensilmente agli abbonati dalla stessa Altroconsumo. La ricerca che ha decretato come l’operatore rosso sia il migliore in assoluto sul nostro suolo, prende in considerazione dati raccolti in tutte le regioni italiane, riguardanti la velocità di download, l’upload, nonché la velocità nell’aprire i video in streaming e le pagine web. Per ogni “categoria”, viene assegnato un punteggio in base alle performance ottenute, ottenendo così il risultato finale. Vodafone ha totalizzato 19.144 punti, grazie ad una qualità definita ottima in 15 regioni su 20. La velocità di download è stata di media di 27.7 Mpbs, mentre l’upload di 10.1. Servono meno di 3 secondi, nel 73% dei casi, per aprire le pagine web, mentre per i video, il 72% delle rivelazioni indicano i 5 secondi i tempi di apertura.

ALTROCONSUMO: VODAFONE MIGLIOR OPERATORE

Fanalino di coda invece per l’operatore mobile francese Iliad, che è entrata nel mercato italiano solo l’anno scorso, ma che è riuscita a conquistarsi una grande fetta di mercato grazie a delle tariffe low cost e ad un marketing aggressivo. La velocità media di download è stata di 10.3 Mbps, e di 5.2 in upload, mentre solo il 49% delle pagine web sono state aperte in tre secondi, e il 55% dei video streaming in 5. Performance che gli hanno fatto totalizzare solo 7.132 punti in totale. Seconda posizione invece per Tim (qualità ottima in 10 regioni su 20), che stacca Vodafone di meno di duemila punti (17.300), con 24.4 Mpbs di velocità media di download, e 8.8 in upload, mentre al terzo posto troviamo Wind-Tre, con un punteggio di 7.823 punti.



