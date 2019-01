Whatsapp, come recuperare e leggere i messaggi cancellati/ Ecco l’app per il back up delle notifiche

Whatsapp è senza ombra di dubbio l’applicazione di messaggistica istantanea multipiattaforma per smartphone più utilizzata al mondo. Creata nel 2009 e dal 2014 facente parte del gruppo Facebook, è disponibile per Ios, Androis , Windows Phone e nell’ultimo periodo gli utenti attivi mensili sono aumentati esponenzialmente. Lo stesso dicasi per gli aggiornamenti e le migliorie, basti pensare alla limitazione dei messaggi inoltrati e il filtro anti-bufale. Ma non è finita qui: secondo le ultime indiscrezioni, Mark Zuckerberg starebbe pensando a un’unione tra WApp, Facebook e Instagram, una sinergia social che sta creando non poche polemiche. Passando alla fruizione del servizio, uno dei problemi più comuni è legato alla cancellazione dei messaggi, impossibili da recuperare e da leggere in un secondo momento. Ma c’è chi viene in nostro soccorso…

L’APPLICAZIONE PER RECUPERARE E LEGGERE I MESSAGGI CANCELLATI

Focus Tech evidenzia che non è possibile recuperare i messaggi cancellati dall’applicazione stessa, poiché il sistema li elimina definitivamente per non sovraccaricarsi troppo. E a intervenire in nostro soccorso sono app terze, con sviluppatori che hanno trovato il modo di risolvere il problema: l’app più nota da questo punto di vista è Notification History, che permette di leggere i messaggi eliminati per sbaglio su Whatsapp basandosi sulle notifiche in entrata ricevute dal dispositivo e salvando le notifiche di qualsiasi categoria. Una sorta di back up, dunque, per ogni categoria di notifica, tra cui quelle di Whatsapp. Affidabile ed efficiente, Notification History garantisce una traccia indelebile di ogni messaggio ricevuto: provare per credere!

