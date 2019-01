WhatsApp taglia gli “Inoltra” contro le fake news/ Nuova policy: massimo 5 condivisioni per ogni messaggio

Whatsapp taglia gli “Inoltra” per combattere le fake news: nuova policy e nuova stretta da parte della più usata piattaforma di messaggistica istantanea per dichiarare guerra alla disinformazione dato che presto non si potrà girare lo stesso messaggio a più di cinque utenti; peraltro, si tratta del secondo aggiornamento della policy del social network dopo che il numero degli “Inoltra” di recente era stato già ridotto a soli venti. L’arrivo delle nuove regole e di quella che presto una policy globale, unita ad altre novità in programma per questo 2019, è stata annunciata di recente nel corso di un evento in programma a Giacarta, in Indonesia, da parte della vicepresidente della società: “Stiamo imponendo un limite a partire da oggi” ha affermato spiegando che la decisione è stata presa dopo aver visto che la precedente riduzione della funzione a soli 20 “forward” aveva sensibilmente ridotto la quantità di messaggi dagli utenti di tutto il pianeta.

TAGLIATO IL NUMERO DEGLI “INOLTRA”

Infatti, la policy era stata introdotta circa sei mesi fa solamente in India per arginare nel Paese asiatico il fenomeno delle fake news in merito a un fenomeno tristemente noto a quelle latitudini, vale a dire i linciaggi di massa. Dopo aver visto i risultati, i vertici della società che controlla Whatsapp hanno deciso di rendere la “stretta” globale: così le possibilità di inoltro di un messaggio saranno presto ridotte a un quarto. Inoltre, intervistato proprio sul tema della diffusione di disinformazione e messaggi di propaganda in quelle che sono vere e proprie “catene di Sant’Antonio 3.0” il capo comunicazione della stessa piattaforma, Carl Woog, ha spiegato che il limite allo sharing selvaggio è già attivo se si è aggiornata l’app nel PlayStore (per quanto riguarda ovviamene i sistemi operativi Android) mentre sarà implementato solamente a giorni per gli utenti iOS.

