WhatsApp, Instagram e Facebook saranno integrati/ Il New York Times “Una sola app per comunicare”

WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, leggasi le tre applicazioni più utilizzate in Italia nonché in tutto il mondo, potrebbero a breve essere integrate in una sola mega applicazione. A svelare il piano “diabolico” di Mark Zuckerberg, il proprietario delle tre app di cui sopra, è l’autorevole quotidiano americano New York Times, secondo cui il re dei social network starebbe appunto pensando ad una riunione delle tre applicazioni per rendere il tutto più agevole. Il NYT afferma di aver parlato con quattro diverse fonti sull’argomento, che hanno preferito rimanere anonime, e che hanno svelato i prossimi progetti del padre di Facebook: in poche parole, WhatsApp, Instagram e Messenger continueranno ad esistere singolarmente sul nostro smartphone, con tanto di classica icona verde, con la macchina fotografica e blu, ma nel contempo, la tecnologia sottostante verrà unificata. Per spiegare meglio in cosa consisterà questo processo, basti pensare che chi avrà WhatsApp potrà ad esempio inviare un messaggio anche a chi non ha l’app per messaggistica ma dispone di Instagram.

WHATSAPP, INSTAGRAM E FACEBOOK SARANNO INTEGRATI

L’integrazione dovrebbe completarsi entro la fine del 2019 o al massimo nei primi mesi del 2020, e i messaggi verranno spediti attraverso un sistema di criptazione end-to-end, di modo che gli stessi rimangano “inviolabili”. Secondo il New York Times, tale mossa potrebbe permettere a Zuckerberg di ridare lustro al suo “figlioccio”, quel Facebook che da un anno a questa parte ha perso moltissimi consensi dopo gli scandali Cambridge Analytica e successivi. «L’azienda sostiene di voler costruire la migliore esperienza di messaggistica possibile – si legge in un comunicato ottenuto dal giornale americano – gli utenti vogliono che i messaggi siano veloci, semplici, affidabili, e restino privati». Se l’unione fra le tre app venisse confermata, si creerebbe un problema di privacy, visto che per registrarsi a WhatsApp basta inserire il numero di telefono, mentre Instagram e Facebook chiedono l’identità: un’azienda potrebbe così ottenere tutti i dati sensibili di un utente in un solo colpo.

