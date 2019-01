Honor 10 Lite, disponibile in Italia/ Video, prezzo e caratteristiche: il punto di Andrea Galeazzi

Honor 10 Lite è finalmente disponibile in Italia con le vendite che hanno preso il via oggi al prezzo di listino attorni ai 239.30 euro. Nel nostro paese arriverà in un’unica configurazione hardware, ma ben tre colorazioni e cioè blu, nero e sky blue. Il display è da 6.21 pollici diagonali con risoluzione Full HD+. Inoltre la grande novità è quella di un notch a goccia. Il processore è invece un SoC Kirin 710 che è ormai diventato un vero e proprio punto di riferimento per gli smartphone di medio livello non solo di Honor ma anche del marchio Huawei. Il dispositivo avrà 3 GigaByte di memoria RAM e 64 GB di storage interno espandibile tramite una microSD che si potrà inserire andando però a sacrificare la Dual SIM. Il sistema operativo sarà un Android Pie 9.0 con EMUI 9.0. La batteria invece è da 3.400 mAh con una doppia fotocamera posteriore rispettivamente da 13 MegaPixel e 2 MegaPixel, oltre a una anteriore da 24 MegaPixel.

Honor 10 Lite, disponibile in Italia: il punto di Andrea Galeazzi

L’uscita di Honor 10 Lite in Italia ha scatenato tutti i più noti blogger ed esperti di informatica per dare un parere sul dispositivo. Questo viene considerato infatti uno dei migliori prodotti di fascia media. Tra questi ha riscosso molto successo Andrea Galeazzi che come sempre ha portato uno dei suoi confronti con il modello View 10 Lite. Questi ci parla di due smartphone con la stessa filosofia, ma che è leggermente più grande. Spiega: “L’Honor 10 è leggermente più piccolo, ma una tacca più grande anche se non da fastidio, e sotto un bordo maggiore. Invece l’Honor 10 Lite si presenta con uno schermo più grande e anche la presenza di uno schermo più grande anche per l’assenza del bordo sotto“. Sicuramente è da vedere il video dove viene spiegato tutto alla perfezione.

Il video di Andrea Galeazzi





