Google Assistant/ Ultime novità: interprete in 27 lingue e debutto su dispositivi inediti

Google Assistant si lancia nel futuro con ultime novità davvero molto interessanti. Dal CES 2019 di Las Vegas infatti arrivano interessanti implementazioni per il dispositivo che ormai non può più mancare in nessuna casa. L’obiettivo è quello di avere una vita sempre più smart, con la possibilità di sfruttare le tecnologie conosciute al massimo. Sicuramente la prima novità è legata alle lingue che sono state aggiornate e ora sono addirittura 27. In più sono numerosi i dispositivi inediti su cui a debuttato proprio Google Assistant. Tra questi i più interessanti sono sicuramente quelli per automobile Anker Roav Bolt e JBL Link Drive che permetteranno di inserire nell’accendisigari permettendo così di impartire ordini mentre si guida. Questa è una funzione molto interessante soprattutto per quanto riguarda le mappe che possono essere utili quando si sta cercando la nostra destinazione.

Google Assistant, ultime novità: un salto nel futuro

Grazie a Google Assistant sarà possibile fare un vero e proprio salto nel futuro. Tra le altre novità mostrate al Ces 2019 di Las Vegas ci sono diverse nuove funzioni. Grazie all’abbinamento con Google Pay sarà possibile andare direttamente a pagare un biglietto aereo, con Google che al nostro comando andrà a controllare la disponibilità per poi poter procedere, sempre su nostro segnale, alla prenotazione e a inviarci via mail la carta di imbarco. Solo sui Pixel invece sarà disponibile la possibilità di usare l’assistente vocale anche nella schermata di blocco del nostro dispositivo mobile. Interessante è anche lo sviluppo di Smart Clock di Lenovo, una sveglia che offrirà le funzioni di Google Home tramite il suo schermo da quattro pollici. Ci permetterà di configurarlo poi secondo le nostre esigenze giornaliere.

