Samsung Galaxy S10/ Costi e funzioni: tutte le novità e le curiosità

Il Samsung Galaxy S10 crea dibattito sul web, visto che ormai si avvicina sempre di più la data di uscita. I rumor hanno iniziato a muoversi in maniera interessante e sono sempre più le curiosità del pubblico. Tra le novità c’è un’immagine che ci mostra come la fotocamera frontale sia posizionata all’interno di un foro praticato davanti allo schermo e che aumenta in maniera decisa il rapporto screen-to-body. Tra le curiosità inoltre c’è quella del modello economico che non porterà il suffisso Lite, ma E. Quest’ultima notizia è stata rilasciata da un fornitore, come riportato da TuttoAndroid.net, che ha testato alcune pellicole protettive. Queste non mostrano nessun segno per le impronte digitali che quindi potrebbero essere proposte sul fronte dello stesso dispositivo mobile. Al momento però non c’è sicurezza non solo sul metodo di sblocco, ma anche su tante altre specifiche tecniche e non solo.

Samsung Galaxy S10: info e caratteristiche

Ormai sono note alcune caratteristiche del Samsung Galaxy S10 di prossima uscita sui mercati di tutto il mondo. Lo smartphone avrà un processore Exynos 9820 e 6 GB di Ram. Saranno tre i modelli di Galaxy S10 lanciati tra cui quella base, una Plus e una più economica col suffisso E e non Lite. La memoria interna del nostro dispositivo sarà di ben 128 Gb con la possibilità di espanderla tramite una memoria esterna. La fotocamera presenterà un doppio sensore posteriore e uno singolo sul lato anteriore. Il display sarà da 6.1 pollici con una risoluzione Full HD+ e un rapporto di aspetto da 18:9. La batteria sarà importante da 3500 mAh. Al momento non sono ancora noti i costi che comunque dovrebbero essere adatti a uno smartphone di fascia medio-alta e non altissima.

