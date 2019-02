Samsung Galaxy S10, prezzo e data di uscita/ Quando lo potremo acquistare? Info e caratteristiche tecniche

Ci siamo il Samsung Galaxy S10 è pronto a invadere il mercato con il pubblico che si chiede qual è il prezzo e quando sarà fissata la data di uscita. L’azienda sudcoreana ha deciso di lanciare sul mercato il nuovo top di gamma, uno smartphone che potrebbe di fatto abbattere la concorrenza e costringerla a ricorrere ai ripari. L’obiettivo è quello di riuscire a rompere l’egemonia della Apple, superando di fatto l’ultimo modello di iPhone proposto sul mercato. Si parla per questo nuovo dispositivo di quattro diversi modelli, infatti oltre al classico troveremo la versione Lite, la Plus e la Plus 5G. Il prezzo base dovrebbe oscillare tra i 900 e i 1000 euro, mentre c’è ancora incertezza sulla data di uscita del dispositivo. Il 20 febbraio prossimo qualche giorno prima del Mobile World Congress 2019 che si terrà dal 24 al 28 a Barcellona. Sicuramente alla fine del mese avremo delle indicazioni più precise.

Samsung Galaxy S10, prezzo e data di uscita: info e caratteristiche

Dopo aver visto prezzo e data di uscita del Samsung Galaxy S10 soffermiamoci ora su quelle che sono le info e caratteristiche del nuovo smartphone dell’azienda sudcoreana. Tutti e quattro i modelli presto in commercio saranno dotati da un processore molto potente che si ipotizza possa essere un Exynos 9820 con NPU o uno Snapdragon 855. Si parla poi di una grande rivoluzione per quanto riguarda la memoria che dovrebbe essere addirittura da 1 Tb, mentre la Ram sarà da 12 Gb. Sono sicuramente dei numeri decisamente importanti che fanno capire come le prestazioni saranno esaltanti. La batteria dovrebbe muoversi tra i 4000 mAh e i 5000 mAh. Oltre all’ormai comune riconoscimento facciale la grande rivoluzione di questo nuovo smartphone sarà la presenza di una fotocamera dalle grandissime prestazioni, con grandangolo addirittura in alcune delle versioni. Staremo a vedere se ne saranno soddisfatti gli utenti.

