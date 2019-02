Whatsapp si aggiorna, nuovi grafici nelle Impostazioni/ Update della versione beta: novità per ‘utilizzo dati’

Whatsapp si aggiorna e per la versione beta della piattaforma di messaggistica istantanea più scaricata nel mondo propone alcune novità tra cui dei nuovi grafici nella sezione Impostazioni per il consumo dei dati. Insomma, accanto ad altre sorprese messe in cantiere o già presentate per questo 2019 dai suoi sviluppatori, Whatsapp presenterà un aspetto maggiormente al passo coi tempi e accattivante anche dal punto di vista grafico: tuttavia, una delle principali novità riguarda il grafico che mostra il livello di utilizzo dei dati che diventa, come richiesto da tantissimi utenti, finalmente più leggibile. Infatti, già nella versione beta è possibile controllare dati e schermate di utilizzo assieme in modo da rendersi subito conto dei consumi e della memoria occupata dall’app.

NUOVI GRAFICI NELLE “IMPOSTAZIONI”

Tuttavia, come detto, l’update di Whatsapp annunciato di recente riguarda anche il look della piattaforma di messaggistica istantanea: largo dunque a delle icone di un verde diverso che sostituiranno le tradizionali grigie e verde classico, mentre sono stati anche aboliti i separatori di linea tra i diversi elementi. Inoltre, anche la sezione Impostazioni a cui si è accennato sopra ha subito un piccolo ma sostanziale restyling (di fatti il primo, vero upgrade dal 2016 a oggi) presentando non solo nuove icone ma organizzate i modo diverso e quello che si nota anche in questo ennesimo aggiornamento di Whatsapp per questo 2019 è che in alcuni casi e per certe sezioni sono state mandate in soffitta pure le vecchie checkbox a cui gli utenti avevano oramai fatto il callo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA