WhatsApp, un algoritmo cambierà l’ordine delle Storie/ Nuova funzione in fase di test

WhatsApp, un algoritmo di prossima implementazione cambierà l’ordine delle Storie rendendole più razionali ed efficienti: in un periodo denso di annunci e novità per quanto riguarda la principale piattaforma di messaggistica istantanea, alcuni siti specializzati hanno reso noto che gli sviluppatori starebbero già svolgendo dei test (con alcuni utenti brasiliani e indiani sulla nuova funzionalità e che migliorerà anche questo aspetto dell’app. Infatti, come accaduto anche per altri social quali Snapchat e Instagram, anche su WhatsApp le Stories sono oramai sempre più utilizzate dagli utenti e il suddetto algoritmo servirà a migliorare alcuni aspetti, primo fra tutti quello relativo al modo in cui vengono ordinate in base alla loro importanza.

WHATSAPP, NUOVO ALGORITMO PER LE STORIE

Stando alle indiscrezioni riportate nelle ultime ore dal sito di Mashable, infatti, l’algoritmo che prossimamente verrà utilizzato per la visualizzazione delle Storie di Whatsapp, rendendole più efficienti e maggiormente pertinenti e ribaltando la logica attuale, in base a cui venivano visualizzate semplicemente in ordine cronologico inverso e mettendo dunque in mostra prima quelle più recenti. Secondo i rumors, lo stesso algoritmo sarà concepito in modo da tenere in debita considerazione alcuni fattori come gli utenti del proprio elenco di contatti con cui si interagisce con maggiore frequenza mentre dal punto di vista della privacy, a meno di sorprese, non dovrebbero prospettarsi grandi cambiamenti dato che la nuova funzionalità manterrà sul dispositivo tutti i dati sensibili necessari per aggiornate in tempo reale la “classifica” delle stesse Storie.

