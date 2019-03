Huawei P30 base, Pro e Lite/ Ecco come saranno i tre nuovi smartphone in arrivo

Huawei è sempre più intenzionata ad assumere la leader mondiale degli smartphone, e dopo il lancio dell’innovativo Mate X, il primo pieghevole al mondo, ha in programma la commercializzazione dei nuovissimi P30. Il prossimo 26 marzo, a Parigi, la multinazionale cinese presenterà il P30 e il P30 Pro, eredi della famiglia P20, fra i telefoni di maggior successo dello scorso anno. A esattamente 25 giorni dal lancio ufficiale sono già numerosissime le indiscrezioni circolanti in rete, e di conseguenza è possibile anticipare alcuni dettagli dei nuovi smartphone Huawei. Iniziamo dall’aspetto estetico, che in base alle immagini pubblicate in rete sarà decisamente migliore rispetto a quello degli antenati, con un design senza dubbio più raffinato grazie a bordi e cornici più sottili. Inoltre, sarà presente il lettore di impronte digitali sotto lo schermo, soluzione che molti produttori stanno adattando, e il notch a goccia, al cui interno troveremo come da copione la fotocamera frontale.

HUAWEI P30 BASE, PRO E LITE

Esteticamente il P30 appare davvero ben riuscito, dal design semplice, pulito e soprattutto moderno. Grazie all’assottigliamento dei bordi, il nuovo smartphone di casa Huawei potrà godere di un display più grande rispetto al P20, ed è molto probabile che venga dotato di un Amoled da 6 pollici con risoluzione Full HD+, che si spingerà fino ad un display da 6.4 con risoluzione QHD+ per la versione Pro. La differenza fra i due smartphone della stessa famiglia l’avremo anche nelle fotocamere: tripla fotocamera per il P30 “base”, quadrupla invece per il Pro, dove troveremo anche una camera molto utile per la profondità di campo e per l’elaborazione dei video. Huawei dovrebbe presentare anche un P30 Lite, con schermo da 6.15 pollici Full HD+, 4 Gb di Ram e una tripla fotocamera. Il tutto al costo di 400 euro, quindi indicativamente il P30 e il P30 Pro dovrebbero costare dai 600/700 euro in su.

