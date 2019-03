Huawei, P30 e P30 Pro/ Arrivano i render ufficiali online

Huawei pronta ad annunciare i nuovi top di gamma, P30 e P30 Pro. A pubblicare i render ufficiali è stato MySmartPrice che ha mostrato nei particolari le novità nell’aspetto e nell’usabilità degli stessi dispositivi. Il modello pro dovrebbe avere uno schermo dual edge cioè curvo sui lati, una cosa che si era già vista per la nota azienda con il modello Mate 20 Pro. Invece per il P30 ci sarà un display noto come Flat nel quale si noteranno leggermente le cornici laterali. Quest’ultimo dettaglio porterà a un piccolo incremento della larghezza. Quello che ancora si deve capire è la tecnologia del display che dovrebbe essere per entrambi Oled. Lo schermo sarà prodotto dalla Samsung Display, avrà dunque una risoluzione al di sopra della media, lavorando con le tecnologie di ultimissima generazione. Intanto sui social network sono molti quelli che vogliono maggiori informazioni e non vedono l’ora che esca il modello.

Huawei, P30 e P30 Pro: il confronto

Interessante è il confronto che possiamo vedere tra i due nuovi modelli di Huawei, P30 e P30 Pro. Nell’edizione speciale troviamo più spazio per le tre fotocamere, questo è dovuto anche alla presenza di un teleobiettivo con zoom ibrido 10x. Inoltre le lenti sono state ruotate di 90 gradi rispetto al sensore. Questo permette di evitare inutili incrementi dal punto di vista fisico del dispositivo. Le fotocamere del P30 Pro dovrebbero essere rispettivamente da 40, 20 e 8 megapixel abbinandosi e regalando delle foto di livello quasi professionale. Per il P30 invece i sensori saranno da 40, 16 e 8 megapixel che abbineranno obiettivo standard, grandangolare e tele. Lo zoom sarà ibrido da 5x. Inoltre entrambi i dispositivi dovrebbero avere una fotocamera frontale davvero molto importante, cioè da 32 megapixel. Sono numeri impressionanti che ci fanno capire come forse è il caso di puntare su questi nuovi dispositivi.

