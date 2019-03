Xiaomi, Redmi 7/ Ecco il nuovo smartphone low-cost, ma…

La Xiaomi è pronta a lanciare sul mercato il Redmi 7, un nuovo dispositivo in grado di sbaragliare la concorrenza anche per la caratteristica non trascurabile di essere un low-cost. Il Redmi 7 ha uno schermo HD+ da 6.26 pollici, inoltre c’è un notch a goccia davvero notevole. Incredibile è la rapidità del processore che è uno Snapdragon 632. La Ram invece è in tre versioni e cioè da 2, 3 e 4 che permettono inoltre di sviluppare evoluzioni davvero molto interessanti. Alcuni hanno definito questo dispositivo come un Redmi Note 7 economico, soprattutto per il design simile, ma l’azienda cinese specifica come sia importante distinguere i due prodotti. Il Redmi 7 infatti ha dei valori aggiunti davvero importanti e in grado di essere concorrenziale sul mercato. Vedremo quale sarà il giudizio del pubblico.

Xiaomi, Redmi 7: le caratteristiche

Sono interessanti le caratteristiche del Redmi 7, nuovo prodotto della Xiaomi. Questo ha uno schermo da 6.26 pollici ed è protetto dal Gorilla Glass 5. La risoluzione dello schermo è HD+, 1520×720 pixel. Inoltre il rapporto anche è interessante, un 19:9. Sullo schermo troviamo una cover di vetro che ha rifiniture a gradiente e con un rivestimento che è idrorepellente e quindi in grado di combattere le gocce d’acqua. Il dispositivo è dotato da un processore octa core Sanpdragon 632 da 2/3/4 Gb di Ram e 16/32/64 Gb di memoria flash. Inoltre è possibile estenderla anche grazie a una scheda microSD che arriva fino a 512 Gb. Sono inoltre stati scelti dei sensori da 5 e 12 megapixel.

