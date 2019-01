Redmi 7: debutto ufficiale il 10 gennaio/ Sensore fotografico da 48 megapixel e smarcamento da Xiaomi

Manca una settimana esatta al lancio del nuovo Redmi di Xiaomi. Il prossimo 10 gennaio verrà infatti ufficialmente svelato il Redmi 7, inizialmente venduto sul mercato cinese e prossimamente anche in Europa, Italia compresa. Si sa ancora ben poco, nonostante il lancio imminente, sul nuovo dispositivo mobile di casa Xiaomi, ma un recente teaser fotografico apparso in rete nelle scorse ore (come potete vedere qui sopra) ha mostrato un sorprendente sensore fotografico da ben 48 megapixel. Obiettivo, diventare il migliore camera-phone della fascia medio bassa del mercato, e con tale sensore potrebbe raggiungere tale traguardo in maniera abbastanza agevole. Nulla di ufficiale è ancora comunque emerso, e di conseguenza non è da escludere che il 48 mp che si vede nello scatto possa invece essere riferito alla batteria del nuovo dispositivo. La cosa certa è che Xiaomi sta puntando in maniera importante sul Redmi e di conseguenza ha deciso di rendere il marchio in questione un brand indipendente, ripercorrendo di fatto il percorso di Huawei con Honor.

XIAOMI REDMI 7 DEBUTTA IL 10 GENNAIO

Con tale mossa, Xiaomi potrebbe dare un ulteriore slancio al proprio marchio al di fuori dei confini cinesi, a cominciare dall’Italia, dove i dispositivi mobile con tale logo stanno prendendo piede grazie anche all’apertura dei primi store dedicati a Milano, Arese (provincia di Milano), Bergamo e infine Venezia. In tale ottica, come riferisce HD Blog, va letto anche il recente lancio dello Xiaomi Mi Play, presentato lo scorso 24 dicembre in Cina: il Mi Play è uno smartphone di basso prezzo, entry level, che di fatto ha un costo molto simile agli smartphone della famiglia Redmi. Tornando “all’indipendenza” di Redmi, la stessa operazione è stata fatta da Xiaomi con PocoPhone, che si è slegato dalla casa madre e che è divenuto un marchio indipendente e particolarmente apprezzato. Al momento è stata aperta una pagina web dedicata, ed è stata indetta una conferenza stampa per il 10 gennaio.

